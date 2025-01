Onur Erdur, Schule des Südens. Die kolonialen Wurzeln der französischen Theorie

In seiner Ideengeschichte in acht Porträts erschließt Onur Erdur eine neue Geografie des französischen Denkens, das die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts prägte: Die Theorien von Intellektuellen wie Michel Foucault, Jean-François Lyotard und Hélène Cixous wurden maßgeblich in Nordafrika oder in der Auseinandersetzung mit den französischen Kolonien geformt. Erdurs Spurensuche führt ihn nach Algier, wo der junge Soldat Pierre Bourdieu mitten im Algerienkrieg seinen Wehrdienst ableistet; ins Küstendörfchen Sidi Bou Saïd nördlich von Tunis, wo Michel Foucault zwischen Sonnenbaden, Strandspaziergängen und ritualisierter Körperkultur zu einer Haltung des philosophischen Hedonismus gelangt; oder nach Casablanca, wo sich Roland Barthes in einer Art Erleuchtung zu einem Romancier fantasiert – und zu Jacques Derrida, Hélène Cixous oder Jacques Rancière, die ihre algerische Herkunft philosophisch reflektieren.

Onur Erdurs kenntnisreiche Perspektive taucht die französisch geprägte Postmoderne ins Licht der Sonne Nordafrikas. Ein halbes Jahrhundert nach der Veröffentlichung der Hauptwerke des Poststrukturalismus blickt Schule des Südens unter das Pflaster der französischen Akademie – darunter glänzt der Strand von Tunis.

—

Dans son histoire des idées en huit portraits, Onur Erdur ouvre une nouvelle géographie de la pensée française qui a marqué la deuxième moitié du XXe siècle : les théories d'intellectuels comme Michel Foucault, Jean-François Lyotard et Hélène Cixous ont été façonnées de manière décisive en Afrique du Nord ou dans la confrontation avec les colonies françaises. Les recherches d'Erdur le mènent à Alger, où le jeune soldat Pierre Bourdieu effectue son service militaire en pleine guerre d'Algérie ; dans le petit village côtier de Sidi Bou Saïd, au nord de Tunis, où Michel Foucault parvient à une attitude d'hédonisme philosophique entre bains de soleil, promenades sur la plage et culture corporelle ritualisée ; ou à Casablanca, où Roland Barthes se fantasme en romancier dans une sorte d'illumination - et à Jacques Derrida, Hélène Cixous ou Jacques Rancière, qui réfléchissent philosophiquement à leurs origines algériennes.

La perspective bien informée d'Onur Erdur plonge le postmodernisme d'inspiration française dans la lumière du soleil d'Afrique du Nord. Un demi-siècle après la publication des principales œuvres du poststructuralisme, l'Ecole du Sud regarde sous les pavés de l'Académie française - en dessous, la plage de Tunis brille.

—

Inhalt und Einleitung…

Sommaire et introduction…

—

Onur Erdur, 1984 in Diyarbakir geboren, ist Historiker und Kulturwissenschaftler. Er forscht und lehrt an der Humboldt-Universität zu Berlin zu Fragen der globalen Ideengeschichte.

Onur Erdur, né en 1984 à Diyarbakir, est historien et spécialiste des sciences culturelles. Il mène des recherches et enseigne à l'université Humboldt de Berlin sur les questions d'histoire globale des idées.

—

On peut lire sur laviedesidees.fr un article sur cet ouvrage :

"À l’école française de la colonisation", par Kolja Lindner (le 30 janvier 2025)

Dans un ouvrage récemment paru en Allemagne, Onur Erdur analyse le rôle souvent inaperçu du contexte colonial sur la pensée de plusieurs auteurs français de premier plan. Une entreprise éclairante, même si elle ne manque pas elle-même d’angles morts.