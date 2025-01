TURBULENCE(S) / DEZÒD (DO.KRE.I.S, Revue haïtienne des cultures créoles)

APPEL À PRÉCOMMANDES

Après les thèmes #1 Voyage, #2 Miroir, #3 Marge(s), #4 Traces, #5 Fête, #6 Fragment(s) / Mòso, le nouveau numéro, dont la parution est prévue pour avril 2025, aborde les Turbulences / Dezòd.

Turbulences et déshabitation du monde. Étincelles fugaces. Hurlements. Entre autres subversions, quels regards portons-nous sur les présents et leurs tendances géopolitiques, (psycho-)sociales, contemporaines concomitantes, concurrentielles ou contradictoires ? Comment imaginer le monde, et aller à l’inverse, à contre-courant des dystopies prophétiques ?

Avec cette nouvelle offrande, plus d’une centaine de voix rugissent, vrombissent. Telles des secousses. Dans le tourbillon du dezòd, artistes, poète•sses, plasticien•ennes, chercheur•euses, auteur•trices, susurrent, soufflent, vocifèrent, crient cet élan commun pour infléchir le désastre annoncé, les catastrophes à l’œuvre. Résister, à travers leurs œuvres, leurs mots, aux violences frénétiques qui distordent le monde.

Nous vous invitons encore une fois à prendre part à cette aventure éditoriale et humaine en précommandant quelques exemplaires de la revue. Ainsi, vous participez à la pérennisation d’un projet qui s’inscrit dans la diversité des points de vue ; vous soutenez l’édition indépendante.

Les préventes sont d’ores-et-déjà disponibles via ce lien : https://www.helloasso.com/associations/association-vagues-litteraires/boutiques/do-kre-i-s-7-turbulence-s-dezod

⬪⬪⬪

Ont pris part à cette nouvelle aventure :

HAÏTI

Danie Charlestan ; Daryl Lorenzo Moïse ; Dashka-Rheyna Charlemagne ; Fabrice Torchon ; Gertrude-Hugh Février ; Guy Gerald Menard ; James Stanley Jean-Simon ; Jean Erian Samson ; Jean D'Amérique ; Louis Rose Marthe Syndie ; Marie-Ange Claude ; Perdrose Payano Vendredi ; Peterly Salomon ; Philippeson Juste ; Ricardo Boucher ; Roodmirson’n Mousson Dabrézil ; Stéphanie François ; Wasly Noris ; Stéphane Martelly ; Bertho Jean-Pierre ; Kévens Prévaris ; Kiana Jeannot ; Pye Sitwonèl ; Bonel Auguste ; Coutechève Lavoie Aupont

LA RÉUNION

Belet Fiona ; Clémence Lebon ; Didier Basque ; Françoise Sylvos ; Julie Legrand ; Marie Julie dite Mademoiselle Marie Juillet ; Sylviane Rabetsarazaka

GUADELOUPE

Agnès Djafri ; David Mars ; Khad Brival ; Nadia Burner ; Stéphanie Melyon-Reinette ; Jean-Marc Louis ; Lo' ; Nytia Cabidoche ; Patricia Lollia ; Priscillia Prudenté ; Daniel Rollé ; Anais Verspan ; Chantaléa Commin ; François Piquet ; Antonwè ; Maison Gaston / Christelle Clairville (Philippe Thomarel ; Cédrick-Isham Calvados ; Giorgiana Gace ; El Kenza Clotilde ; Anaïs C. ; Minia Biabiany ; Daëna Ladeesse) ; Cécilia Kiavué ; B.Bird Ronald Cyrille

MARTINIQUE

Françoise Foutou ; Galla Vallée ; Kelly Chery ; Malik Duranty ; Mosayis ; Stéphanie Salvon ; Sylvia Saeba; Véronique Kanor; Yémendja Abatuci ; Aurélie Chantelly ; Gwladys Gambie ; Francine Glanios ; Isis Labeau-Caberia ; Black Childish

FRANCE

Adèle Guermonprez ; Amandine Julien ; Aurélia Zahedi ; Cati Roman ; Clément Bollenot ; Ellis Dickson ; Fabien Leriche ; Gregory Rateau ; Jean- jacques Camy ; Johanna Giraud ; Martin Zeugma ; Serge Pey ; Olivier Perrot ; Stan Buffard ; Stephen Rousselin ; Héloïse Thiburce ; Naomi Monderer ; Zoé Besmond de Senneville ; Catherine Ursin ; Hippolyte Herfloh ; Laurie Jolley ; Joaquim D'Almeida ; Giulia Grossmann ; Laurence Ermacova ; Jessica Oublié ; Julia Wahl ; Loan Diaz ; Nicolas Roméas ; Scarlett Jesus ; Coline Cianni

KANAKY

Paul Wamo

BELGIQUE

Sophie d’Aubreby

CANADA

Valérie Dusaillant-Fernandes

GUYANE

Virginie Laurent Larmet

SUISSE

Emmanuelle Sarrouy

GABON

Fabiola Obame ; Stève-Wilifrid Mounguengui

SAINT MARTIN

Lasana M. Sekou

MAURICE

Alshaad Kara

BÉNIN

Achille Adonon ; Loorla ; Steven Coffi Adjaï ; Mazoclet Toninfo ; Ulrich Gbaguidi

BRÉSIL

Isabella Ogeda ; Iara Marques ; Yara Ligiéro ; Pedro Ciarlini Junger

CUBA

Sydney Maubert

RÉP. DOMINICAINE

Torrijogal Reyes

MADAGASCAR

Saïda Augustine ; Griotte ; Mahay Andrianaivoson

CÔTE D'IVOIRE

Claudie Titty Dimbeng

JAMAÏQUE

Tyrone Mckie ; Caribbean School of Architecture (Donnalee Tracey, Rose Somie, Andre Allen, Jheanelle Campbel, Raphael James, Nicholas Gordon, Anthony Hyatt, Jhamaaria Hewell, Leslie-Ann Palmer)

GUINÉE BISSAU

Nú Barreto

ALLEMAGNE

Mario Laarmann

CAMEROUN

Rodrigue Dongmo ; James Carlès

ESPAGNE

Aïda

USA

Reid van Renesse

COLOMBIE

Mary Sol Ovalle Cijanes

⬪⬪⬪

Projet porté par l'Association Vagues Littéraires

Directeur de publication : Jean Erian Samson

Rédactrice en cheffe : Stéphanie Melyon-Reinette

Secrétaire de rédaction : Anesther Soraya Jasmin

Graphiste : Cécilia Kiavué

Direction artistique :

Laura Talmasson, Cécilia Kiavué, Yara Ligiéro, Jean Erian Samson.

Comité de Lecture :

Loan Diaz, Yara Ligiéro, Laura Talmasson, Jean Erian Samson, Stéphanie Melyon-Reinette, Stephane Saintil, Julia Wahl, Adine Barak, Françoise Sylvos, Cécilia Kiavué

Passez vos commandes en suivant ce lien : https://www.helloasso.com/associations/association-vagues-litteraires/boutiques/do-kre-i-s-7-turbulence-s-dezod