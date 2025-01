Stéphane Beaud, Jean-Louis Fabiani, Jacques Revel (dir.), Un sociologue de métier. Le travail de Jean-Claude Chamboredon

Jean-Claude Chamboredon (1938-2020) n’aimait rien tant que le travail en atelier, dont il souhaitait ouvrir la porte aux débutants. Éveilleur de trois générations de sociologues, il a aussi été un chercheur inventif et rigoureux. Si le point focal de son travail était l’analyse de la socialisation, il contribua à l’étude des villes, à l’histoire sociale de l’art et plus générale-ment à la sociologie des formes culturelles.



Il concevait la sociologie comme une entreprise de longue haleine fondée sur le collectif, la circulation des savoirs, l’ouverture disciplinaire. C’est pourquoi il s’était engagé aux côtés de Bourdieu et de Passeron, avec notamment Le métier de sociologue (1968), pour dessiner les contours d’un programme de recherche inédit et réaffirmer la scientificité de la discipline.



Composé à plusieurs voix, Un sociologue de métier s’efforce de faire ressortir dans toute son originalité un projet, un style, des manières de faire, une trajectoire et une œuvre puissante, qui reste largement à découvrir. Gageons que de nouvelles générations de chercheurs et chercheuses sauront y trouver les encouragements et les incitations dont elle est porteuse.



Avec les contributions de Stéphane Beaud, Stéphane Bonnéry, Anne-Emmanuelle Demartini, Jean-Louis Fabiani, Pierre Fournier, Pierre Lassave, Jean-Philippe Mathy, Sylvie Mazzella, Pierre-Michel Menger, Éric Mension-Rigau, Gérard Noiriel, Paul Pasquali, Jacques Revel, Florence Weber et Pierre-Paul Zalio, ainsi que des textes de Jean-Claude Chamboredon.