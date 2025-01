Évelyne Grossman, L'Art du déséquilibre

Le déséquilibriste (à ne pas confondre avec le déséquilibré ou l’équilibriste) est un artiste de la traversée des micro-désastres. Il parvient à transfigurer les bévues du maladroit ordinaire, ses chutes ridicules ou douloureuses, en embellies : œuvre d’art, œuvre de vie.

Les figures ici évoquées sont des aventuriers et aventurières de l’instable. La puissance de dérangement qui émane de leurs œuvres apprivoise le provisoire, l’incertitude angoissante, l’absence de vérité. De Nietzsche à Kafka, Baptiste Morizot, Nastassja Martin ou Paul B. Preciado, de Louise Bourgeois à Miriam Cahn ou Laura Lamiel, ce livre explore la force vitale du déséquilibre, celle qui nourrit des créations et pensées divergentes où les anciennes bipartitions vacillent : masculin et féminin, humain et non-humain, vivant et non-vivant.

Ce qu’elles nous apprennent ? À tenir l’instable, à imaginer des vérités subtiles, objets de création vivante par toutes et tous et non plus abandonnées au domaine réservé des catégories philosophiques ou des dogmes politiques. L’hypothèse peut sembler cruciale à une époque qui évoque trop souvent un pseudo-concept de post-vérité ou de fake news auquel s’opposerait un vrai inaliénable.