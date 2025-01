René Boulanger, Jean-Pierre Heule, Jean Follain. Tout fait événement / pour qui sait frémir

Cette étude porte sur un poète reconnu et réputé, Grand Prix de Poésie de l’Académie Française en 1970, mais méconnu du grand public. Les auteurs ont voulu faire connaître une œuvre magnifique composée de poèmes très courts d’une grande humanité pleine de tendresse envers les hommes les plus simples et les plus fragiles.

Le livre est précédé d’un avant-propos d’Yves Namur, secrétaire perpétuel de l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique. Il est préfacé par Élodie Bouygues, ayant-droit de Jean Follain et maîtresse de conférences à l’Université de Franche-Comté.

L’ouvrage comprend en outre de nombreuses illustrations originales ainsi que des dessins, manuscrits, lettres et poèmes inédits du poète.