Edward John Trelawny, Les derniers jours de Shelley et Byron

Traduit par André Fayot.

Histoire d’une admiration qui se double d’une amitié profonde, Les derniers jours de Shelley et Byron tient autant de l’épopée que du récit de la vie quotidienne. Donnant à lire les épisodes les plus marquants des dernières années des deux grands poètes anglais, c’est un condensé romantique d’une force rare qui raconte un moment de vie, entre récit de voyage et introspection poétique. De discussions sur la poésie en promenades sur le rivage jusqu’à la mort de Shelley, noyé lors d’une tempête, Edward John Trelawny nous fait pénétrer dans l’intimité de cette amitié qui transforma son existence. En ressortent les portraits extraordinairement vivants et contrastés de deux hommes, une réflexion sur leur force poétique mais aussi quelques images bouleversantes comme celle, particulièrement frappante, de la main de Trelawny plongeant dans les braises du bûcher funéraire pour arracher aux flammes le cœur miraculeusement intact de Shelley.

Edward John Trelawny (1792-1881) est un biographe, romancier et aventurier anglais connu pour son amitié avec les poètes romantiques anglais Lord Byron et Shelley.

