Tennessee Williams, Nouvelles de jeunesse (inédites en fr.)

A l’aube de la Grande Dépression, dans la « ville de St. Pollution », un jeune artiste en devenir cherche sa voie, écrivant le soir après le travail, luttant pour trouver une forme et un public pour son art : ce n’est personne d’autre que Tennessee Williams.



Comme les premières esquisses d’un grand portraitiste, les sept nouvelles inédites de ce recueil dressent les grandes lignes des personnages que Williams a rendus célèbres plus tard, dans ses pièces les plus emblématiques : une petite octogénaire rencontrant son égal en la personne d'un couple de chiens Pékinois qui refusent de se plier à ses exigences ; un évangéliste à la retraite qui reçoit un message de Dieu l'invitant à déménager à Saint-Louis et à aller au cinéma ; un ouvrier d'usine désemparé à l’esprit artistique étouffé, et légèrement macabre. Toutes ces ébauches construisent les fondements d’une œuvre magistrale, et les premiers pas de l’un des plus grands dramaturges de sa génération.

—



« Si vous aimez ses dernières œuvres, vous aimerez aussi ses premières…C'est le plaisir que procure la lecture de ce petit recueil d'œuvres juvéniles : découvrir Tennessee à ses débuts, déjà en pleine effervescence. » The New Yorker



« Ces nouvelles contiennent les fils à partir desquels Williams tissera la grande tapisserie de son œuvre ultérieure... Voir l'essence de celui qui écrit dans sa jeunesse, c'est sentir l'essence de celui qui écrira plus tard. » Deep South Magazine



« Williams possède quelque chose de plus rare qu'un simple génie. Il a un ton de voix narratif qui est totalement envoûtant. » Gore Vidal