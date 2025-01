Maxime Rovere, Parler avec sa mère

« J’ai souvent pensé, étudiant les ouvrages d’écologie où les amateurs de grands espaces et les aventurières partent traquer les loups, observer les champignons, s’émerveiller des poulpes ou défier les ours que, s’ils avaient rencontré ma mère, ils auraient eu sous les yeux une créature tout aussi fascinante, dont les particularités m’ont toujours replacé dans un écosystème familier, au contact d’une intimité aussi problématique que celle qui nous lie toutes et tous, sans que nous comprenions très bien comment, au reste des systèmes terrestres. »

Ainsi s’ouvre un grand livre sur l’amour filial, qui explore la gamme si riche des interactions et des sentiments qui nous lient à nos mères, de la naissance à la mort en passant par le grand âge. Maxime Rovere y développe une réflexion éthique profondément novatrice qui nous enseigne le chemin joyeux d’une reconnexion avec le monde.

