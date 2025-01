Danielle Cohen-Levinas, Perrine Simon-Nahum (dir.), Le juste. Nouveaux colloques des intellectuels juifs

Le Juste est une notion primordiale, sans laquelle aucune société démocratique ne peut advenir. Mais qu'est-ce que le Juste ? Dans ce mot, se trouve l’idée d’une percée inconditionnelle de la justice, qui engage le droit positif et la norme. Être juste requiert en chacun de nous l’exception, à laquelle l’humanité de l’homme se doit de répondre. Dire d'une chose, d'un évènement ou d'une parole qu'elle est juste, c’est déjà accueillir la singularité d’une éthique de la justice que la tradition juive nous enjoint de poursuivre : « La justice, la justice tu poursuivras, afin que tu vives » (Dt 16.20).

La publication des actes du Nouveau Colloque des intellectuels juifs consacré au thème du Juste revêt aujourd'hui une dimension particulièrement symbolique. L’épidémie du Covid en 2020, la guerre en Ukraine en 2021, les massacres du 7 octobre 2023, les catastrophes naturelles, le retour décuplé de l’antisémitisme, les menaces qui pèsent sur nos démocraties européennes nous en rappellent l'impérieuse nécessité.

Danielle Cohen-Levinas est philosophe et musicologue, professeure à l’université Paris-Sorbonne, responsable du « Collège des études juives et de philosophie contemporaine – Centre Emmanuel Levinas », chercheuse associée aux Archives Husserl de l’ENS-CNRS de Paris et à la République des Savoirs (Collège de France-ENS et CNRS).

Perrine Simon-Nahum est directrice de recherches au CNRS, professeure attachée au département de philosophie de l’ENS, membre du laboratoire République des Savoirs.