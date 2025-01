Madeleine Bertaud, Autour des visages dans l'oeuvre de François Cheng

« Le visage humain, l’entité la plus mystérieuse de l’univers vivant »

Après un rappel destiné aux lecteurs qui ont peu fréquenté François Cheng et une présentation de ses livres récents, la place majeure revient ici aux visages, qu’il observe, contemple, et dont fréquemment il est le poète.

On privilégiera l’étude du visage en tant qu’énigme. Souvent réduit à une esquisse, il permet cependant de sonder l’être, son cœur, et jusqu’à son âme. Des couples apparaissent : visage-destin, beauté-bonté (et laideur-mal), beauté-âme et encore beauté-amour, poésie-peinture, etc.

Les analyses de François Cheng tiennent leur richesse de l’alliance entre son fond chinois, essentiellement le taoïsme, avec sa foi en le Trois et ce qu’il appelle la « Voie christique », découverte en Occident. De là leur profondeur et leur humanité.

Madeleine Bertaud, ancien professeur des universités, y a enseigné la littérature française du xviie siècle. Sa retraite lui a permis de faire la découverte de François Cheng et d’étudier son œuvre avec passion : elle a publié six livres, dont un avec Cheng Pei.