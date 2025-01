Mythes et Illustration. 19e séminaire du TIGRE. Séance d'introduction : Anne-Angèle Fuchs & Évanghélia Stead (Guyancourt & en ligne)

Anne-Angèle Fuchs (Université de Genève)

« Lire des mythes : un parcours épique sur les traces de Jean-Louis Durand »

Terme du lexique courant, « mythe » n’en est pas moins une catégorie conceptuelle, objet d’étude pour les sciences humaines. L’approcher nécessite dans un premier temps de mieux connaître l’histoire de ses usages.

Le parcours de cette séance centrée sur des textes antiques proposera deux axes théoriques pour travailler sur les mythes, celui proposé par Bruce Lincoln : considérer le mythe comme de l’idéologie sous forme narrative (à partir de Theorizing Myth. Narrative, Ideology and Scholarship, Chicago and London, University of Chicago Press, 1999), et celui élaboré par Jean-Lois Durand : le mythe (grec) non comme récit mais comme pratique pour penser l’humainement possible (Les mythes grecs, Grenoble, Jérome Millon, 2023).

Aux exemples épiques tirés de l’Odyssée, exploration mythique de « lieux de nulle part », répondra du côté de Rome une exploration des blocages de l’identité dans les quatre premiers livres de l’Enéide.

La séquence sera conclue par une présentation des Theses on Method de Bruce Lincoln (“Theses on Method”, Method & Theory in the Study of Religion 8.3, 1996, pp. 225-227) comme outil pratique d’analyse de mythes.

Les textes grecs et latins seront présentés en traduction française.

La traduction française des Theses on Method jointe à l’attention des étudiants est celle de Daniel Barbu et Nicolas Meylan.

Évanghélia Stead (UVSQ Paris-Saclay), « Les mythes entre textes et images au TIGRE »

En abordant cette cinquième année d'exploration du séminaire sous l'intitulé « Mythes et Illustration », ce propos introductif tentera de faire un bilan des approches du mythe en littérature comparée et abordera l'analyse et la contribution des images au sens large.