Michel Malherbe, Des anges et des hommes

Les anges sont des personnages énigmatiques à plusieurs égards, mais ce sont aussi de fort bons compagnons. Il faut les prendre comme ils sont, à la fois inconnus et connus, proches et lointains, agents des décrets de Dieu et serviteurs de nos faiblesses. Parus en Mésopotamie, bien avant l’ère chrétienne, ils subirent de nombreuses transformations et ont pu devenir des objets de science et d’érudition dans l’angélologie élaborée pendant la période médiévale. La présente étude se propose de les aborder, sans esprit d’érudition, là où ils se tiennent, c’est-à-dire : au point de rencontre de la raison et de la fantaisie.

Michel Malherbe à été professeur de philosophie à l’Université de Nantes.