Rencontre autour du livre de Lucie Nizard : Les Voiles du désir féminin (Sorbonne nouvelle)

Les Presses Sorbonne Nouvelle ont le plaisir de vous convier à une rencontre autour de l'ouvrage

Les Voiles du désir féminin (1857-1914) de Lucie Nizard.

Cette dernière aura lieu le mardi 11 février à 18h30 à la Maison de la recherche de l'université Sorbonne Nouvelle,

4 rue des Irlandais, 75005 Paris, en salle Claude Simon, et sera suivie d’un cocktail.

Seront présent.e.s :

Lucie Nizard, autrice du livre, agrégée de lettres modernes.

Thomas Dighiero, médecin spécialisé en neuroradiologie.

Céline Duverne, normalienne et agrégée de lettres, autrice de la thèse Poètes, poésie et poéticité dans l'œuvre de Balzac parue chez Droz.

Anne-Claire Marpeau, maîtresse de conférence en littérature française à l'université de Strasbourg.

—

Présentation du livre :

Comment désirer lorsque le corset de la vertu vous étouffe comme un serpent de fer ? Comment penser son désir lorsque le dire ferait de vous une fille perdue ? Comment décrire les soupirs d’amour en un siècle où l’écriture trop crue du désir féminin peut vous jeter sous les cris de haine et sur les bancs des tribunaux ?

Les Voiles du désir ont entrepris d’analyser les représentations du désir féminin dans près de trois cents ouvrages écrits entre le procès de Madame Bovary et l’éclatement de la première guerre mondiale. Spectre horrifiant, symptôme obsédant ou absolu inatteignable, le désir des femmes fascine les romans qui se font l’écho plus ou moins infidèle de la presse, des théories médicales, des querelles politiques ou des décisions juridiques de leur époque. Les auteurs couvrent les descriptions du grand tabou d’un voile de mots qu’il revient au lecteur de soulever. Ce voile déguise bien souvent les « oui » en « non » – et vice-versa. Son analyse permet d’interroger, sous les séduisantes dentelles des mots, le male gaze et les violences sexuelles.