François Rastier, L'IA m'a tué. Comprendre un monde post-humain

Le lancement à l’automne 2022 des premiers générateurs de textes et d’images a suscité un engouement inouï et toujours croissant. L’intelligence artificielle a envahi le discours public où s’opposent technophobes et technophiles. Sans entrer dans ce débat biaisé qui reporte sur la technique la responsabilité de ses usages, cette étude souligne la rupture anthropologique qu’introduit la génération automatique de textes et d’images. Elle touche tant les sciences que les arts, et affecte l’ensemble de la vie sociale. Elle peut aussi affecter la vie personnelle, et l’auteur se permet de démentir avec le sourire les annonces de sa mort que multiplie le plus populaire des systèmes d’IA.

François Rastier, Directeur de recherche honoraire au Centre national de la recherche scientifique, est un linguiste spécialisé en sémantique des textes. Il a travaillé pendant une décennie dans un laboratoire d’Intelligence artificielle. Il a publié une vingtaine d’ouvrages personnels et dirigé ou co-dirigé une trentaine ouvrages ou numéros spéciaux de revues. Il préside l’Institut Ferdinand de Saussure et anime le collectif La Reconstruction. Il travaille sur les sciences de la culture et leur épistémologie, comme sur les discours identitaires (du nazisme au décolonialisme). Son projet intellectuel se situe dans le cadre général d’une sémiotique des cultures.

Cet ouvrage sera notamment mis en débat lors d’une table-ronde : IA, société et sciences de la culture, le mardi 4 février 2025, 18h-19h30. Salons de l'INaLCO, 2 rue de Lille, 75007 Paris, ou en ligne, lien accessible à tous :

https://cnrs.zoom.us/j/97247560516?pwd=LeKmn1p1GbBzPIjWZlCXHvIqnD6ESG.1

Soutenue par l’équipe de recherche Texte Informatique Multinguisme et le collectif La Reconstruction (https://lareconstruction.fr/), cette table ronde-réunira Valérie Beaudouin, directrice d’études à l’EHESS ; Jean Lassègue, directeur de recherche en philosophie au CNRS ; Giuseppe Longo, Directeur de recherche émérite au CNRS, ENS Ulm ; François Rastier, linguiste, directeur de recherche honoraire au CNRS ; Mathieu Valette, professeur à l’INaLCO. Alors que le « Sommet pour l’action sur l’Intelligence Artificielle » réunissant une centaine de chefs d’État se tient à Paris les 10 et 11 février 2025, il n’est pas discourtois de ménager un moment de réflexion, sans rien d’officiel ni d’officieux.