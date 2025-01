Marie de Régnier, L'inconstante (éd. Marie de Laubier)

Édition de Marie de Laubier

L'Inconstante met en scène un marivaudage 1900 qui se termine mal : un mari inexistant, un amant chéri puis abandonné au profit d’un de ses amis, une ingénue libertine prénommée Gillette qui se trouve au centre d’un imbroglio amoureux qu’elle ne maîtrise plus.

L'Inconstante est le premier et le plus célèbre des romans de Marie de Régnier qui raconte de manière romanesque son histoire, celle d’un triangle amoureux au centre duquel elle se trouve, tiraillée entre Henri de Régnier, Pierre Louÿs et Jean de Tinan. Une histoire d’amour et de littérature.

À sa sortie, le roman remporta un vif succès grâce à son style, ses thèmes et la personnalité de son héroïne provocatrice.

Marie de Régnier (1875-1963), née Marie de Heredia, épouse d'Henri de Régnier, en littérature Gérard d'Houville, est une femme de lettres et une femme fatale. Libérée et indépendante, elle n’en respecte pas moins en apparence les codes de son milieu. Paru en 1903, L'Inconstante est son premier roman. Elle a laissé une œuvre importante qu'on redécouvre actuellement.

Marie de Laubier, directrice des collections à la Bibliothèque nationale de France, a été commissaire de l’exposition Marie de Régnier, muse et poète de la Belle Epoque, qui s’est tenue à la bibliothèque de l’Arsenal en 2004.

—

On peut lire sur Actualitte.com un article sur cet ouvrage…