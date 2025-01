Né à Brest-Litovsk (Biélorussie) en 1913, arrivé à Paris en 1936, Benjamin Schlevin restitue dans Les Juifs de Belleville écrit dans sa langue maternelle, le yiddish, et publié en 1948, la vie intense et tragique du petit peuple des artisans et ouvriers juifs de Belleville, originaires d’un empire russe en voie de décomposition et ravagé par la violence antisémite. En suivant les trajectoires divergentes de Béni l’arriviste et de Jacques l’idéaliste, venus ensemble à Paris en 1920, on découvre le monde complexe des petits patrons et des façonniers, unis par des liens de solidarité et d’exploitation, les hôtels et les garnis où s’entassent les nouveaux venus, les sociétés de secours mutuel, les cercles politiques et culturels animés par les bundistes et les sionistes de gauche, la vie trépidante des cafés bellevillois, les combats antifascistes et les grèves de 1936, jusqu’aux pages sombres de l’Occupation… Les éditions de L'Échappée ont confié à Denis Eckert le soin de préfacer et annoter ce roman, traduit du yiddish par Batia Baum et Joseph Strasburger.