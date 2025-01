Florence Garambois-Vasquez, Les Incontournables de la littérature latine, les grands textes traduits et commentés

Sénèque, Ovide, Plaute, Virgile... qui n’a pas entendu ces noms illustres ! Les auteurs latins auront tout écrit, dans tous les genres, du théâtre à l’épopée, de l’épigramme au roman, de l’épithalame à l’invective, de l’éloquence au récit historique. Ce sont précisément ces points que veut souligner cette anthologie qui s’affiche délibérément comme littéraire, au sens où elle veut susciter le plaisir du texte et du lecteur. Car le plaisir qu’éprouve un lecteur du XXIe siècle à la découverte des facéties de Martial ou des interrogations de Lucrèce n’est, au fond, guère différent de celui des contemporains de ces auteurs. Cette anthologie, nécessairement subjective dans la sélection des écrivains, postule également qu’il n’est nul besoin de maîtriser parfaitement la langue latine pour goûter son charme, que ce dernier, grâce aux traductions et aux éléments de commentaire se goûte sans modération.

Enfin, cette anthologie a souhaité montrer toute l’étendue de la latinité qui ne s’arrête pas à Apulée. Corippe, au VIe siècle de notre ère, à la cour de Byzance, écrit encore en latin...

Lire un extrait…

Cette anthologie, nécessairement subjective par les choix qu'elle a formés, traite des grands textes latins dans une longue diachronie et d'est attachée à mentionner des textes moins souvent étudiés. Elle postule également qu'il n'est nul besoin d'avoir une parfaite maîtrise de la langue latine parce que ces textes sont traduits, commentés et sont proposés avec un élargissement plus contemporain. Il est destiné à un public d'étudiants à l'université, d'étudiants en CPGE, de préparationnaires aux concours, de lecteurs cultivés.

Découvrir le sommaire…