Théâtre/Public, n° 254 : "Écrire pour le théâtre"

À la suite du numéro 223 de Théâtre/Public intitulé « Nouvelles écritures dramatiques européennes » (2017) et dont la perspective était tournée vers l’international, ce dossier se focalise sur les écritures de langue française circulant en France. À travers des entretiens, des articles et des questions communes posées à dix autrices et auteurs, il veut documenter de manière non exhaustive des démarches, des positionnements, des réflexions et des préoccupations au cœur des pratiques d’aujourd’hui.

Sommaire

Entretien avec Pierre Maillet, réalisé́ par Olivier Neveux – « Tout sauf de la technique»

Dossier coordonné par Cristina De Simone – Écrire pour le théâtre

Sébastien Derrey – Comment ne pas tuer l’hippopotame ?

Pénélope Dechaufour – Le théâtre comme « tiers-espace » – Dramaturgies d’Afrique subsaharienne francophone et des diasporas

Sylvain Diaz – S’en cogner ? Le théâtre et le réel

Pierre Longuenesse – Une écriture documentée et poétique – L’exemple de Michel Simonot

Pauline Guillier – L’Éphémère Saga – Une création sérielle, collective et in situ

Entretien avec Noëlle Renaude, réalisé par Cristina De Simone – « Je suis un auteur qui pense, de sa table, la scène »

Céline Hersant – Déperditions du genre – De Noëlle Renaude à Nicolas Doutey

Entretien avec Pascale Gateau et caroline Marcilhac, réalisé par Cristina De Simone – Accompagner les écritures à Théâtre ouvert

Thibault Fayner – L’épreuve de la commande

Entretien avec Simon Grangeat, réalisé par Thomas Horeau – « Rendre nos lectures actives »

Entretien avec Marion Aubert et Pauline Peyrade, réalisé par Cristina De Simone – Comment enseigner l’écriture pour la scène ?

Entretien avec Pierre Banos, Sabine Chevallier et Claire Stavaux, réalisé par Cristina De Simone – Des collections pour s’émanciper de l’assignation théâtrale

Entretien avec Mathilde Priolet, réalisé par Cristina de Simone – Éditer tout près du plateau

Jean-Pierre Han et Frédéric Vossier – Frictions et Parages, des revues sur les écritures et la scène

Claudine Galea, Michel Simonot, Mariette Navarro, Penda Diouf, Philippe Malone, Samuel Gallet, Frédéric Sonntag, Tristan Choisel, Agathe Charnet, Sandrine Roche – Qu’est-ce qu’écrire pour le théâtre aujourd’hui ?

Entretien avec David Lescot, réalisé par Cristina De Simone – « Inventer une forme pour chaque pièce »

Entretien avec Lazare, réalisé par Sabine Quiriconi – Ouvrir l’horizon des possibles

Blandine Masson – Le théâtre radiophonique a survécu

Miscellanées

Anca Bene – Écrire d’ailleurs extraits de La nuit je rêverai de soleils