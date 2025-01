Écritures du passé. Littérature et histoire : méthodes, théories, terrains. Séminaire du Groupe de Recherches Interdisciplinaires sur l’Histoire du Littéraire (EHESS Paris)

Séminaire du Groupe de Recherches Interdisciplinaires sur l’Histoire du Littéraire

Écritures du passé. Littérature et histoire : méthodes, théories, terrains

Second semestre 2024-2025



16h30-18h30, EHESS, 54 bd Raspail (6e), Salle AS1_08

4 mars : Dinah Ribard

Dépolitiser les Lumières

11 mars : Eva Yampolsky

Témoigner de sa douleur. Récits de miracles de guérison au XVIIIe siècle

18 mars : Atelier collectif introduit par Mathilde Bombart

Qu’est-ce qu’un événement littéraire ? Relire Guez de Balzac

25 mars : Table ronde autour de History and the literary: a method of interdisciplinary enquiry into seventeenth- to twentieth-century France, Kate E. Tunstall and Christian Jouhaud (eds.), Oxford, Voltaire Foundation, Oxford University Studies in the Enlightenment, 2025.

Avec Kate Tunstall, Ourida Mostefai et Emma Claussen

1er avril : Carlos Spoerhase

« La balance des poètes » : L’histoire esthétique du classement dans la critique littéraire et artistique européenne du XVIIIe siècle

8 avril : Laurence Giavarini

Biens familiaux et fait littéraire au XVIIe siècle

29 avril : Alain Cantillon, Pierre-Antoine Fabre, Giuseppe Vizzini

Louis Marin, contemporanéités

6 mai : Frédérik Detue

L’impulsion historienne de George Orwell

13 mai : Christophe Blanquie

L'érudition et le fait littéraire. Jules Delpit

20 mai : Atelier introduit par Mathilde Bombart et Nicolas Schapira

Une chronologie littéraire est-elle possible ? Questions autour du moment Richelieu

27 mai : Maxime Cartron

Aux origines idéologiques du “baroque littéraire” : Marcel Raymond, Jean Rousset et l’Allemagne

3 juin : Atelier introduit par Maxime Martignon, Marine Roussillon et Christophe Schuwey : Une chronologie littéraire est-elle possible ? Questions autour d'une conjoncture Louis XIV.