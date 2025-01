René Descartes, Henry More, Correspondance (éd. Jean-Pascal Anfray)

Précédée de Étendue, corps et esprit : le dualisme en question

Édition bilingue latin-français, traduction, notes et présentation par Jean-Pascal Anfray

Initiée en décembre 1648 par Henry More, la correspondance entre les deux philosophes comprend huit lettres, cinq lettres de More et trois de Descartes, et s’achève définitivement en 1655, cinq ans après la mort de Descartes, en réponse à la dernière lettre de Descartes datée du mois d’août 1649.

Loin de former un ensemble disparate, les principales questions abordées au sein de la correspondance portent sur les fondements métaphysiques de la physique cartésienne, à savoir la nature de la matière et celle des esprits, discutant ainsi les deux problèmes symétriques de l’étendue et de la localisation des esprits d’un côté et celui de l’activité de la matière d’un autre côté.

Cette édition bilingue de la correspondance, établie par Jean-Pascal Anfray, ainsi que l’essai introductif qu’il lui consacre, ont pour ambition première de permettre au lecteur d’accéder à cette pièce essentielle de l’histoire de la philosophie du XVIIe siècle, et d’en restituer les enjeux pour la réflexion métaphysique contemporaine.

Ouvrage publié avec l’aide de l’Institut universitaire de France

