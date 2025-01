Clio. Femmes, Genre, Histoire, n° 60 : "Parole, paroles" (dir. Capucine Boidin, Ulrike Krampl & Chloé Tardivel)

Clio. Femmes, Genre, Histoire, n° 60 (automne 2024), "Parole, paroles "

Sous la dir. de Capucine Boidin, Ulrike Krampl & Chloé Tardivel

Comment retrouver les accents propres de l’oralité, qu’elle soit rituelle ou spontanée, au sein de l’écriture, codifiée et codifiante, des sociétés anciennes ? Peut-on y déceler un « je » féminin et plus généralement subalterne dans des écrits souvent masculins ? Pourquoi certaines formes verbales comme le sermon, le discours politique ou la conférence académique imposent-elles un corps proférant masculin ? Les sociétés placent-elles toutes la parole rationnelle et publique du côté masculin et la parole affective et intime du côté féminin ? Depuis quand parle-t-on de langue maternelle et pourquoi ? Des historien.es, des anthropologues, des sociolinguistes et des psychologues se sont réunies dans ce numéro pour comprendre comment les hommes et les femmes, d’hier à aujourd’hui, interrogent et composent avec les normes genrées des pratiques langagières, depuis l’Égypte ancienne jusqu’au Pérou contemporain, en passant par le Moyen Âge occidental, le Paraguay au temps des missions et l'Europe du xxe siècle.

Éditorial

Capucine Boidin, Ulrike Krampl & Chloé Tardivel, Le genre des pratiques langagières

Dossier

Arthur Lesage, Interpréter le genre du Je dans un corpus de « lettres de femmes » (Égypte, c. 2400-1000 av. n. è.)

Philippe Akar, « On lui donnait le nom d’Androgyne ». La parole publique des matrones à la fin de la République romaine

Chloé Bonnet, Avoir le dernier mot. Écritures testamentaires des femmes juives dans les territoires de la Couronne d’Aragon, 1300-1350

Mathias Valverde, Prises de parole et masculinités dans les académies savantes (Dijon, XVIIIe siècle)

Camille Jaccard, Performance de genre d’une spirite glossolale. Relecture d’un chapitre de psychologie (Genève, 1900)

Camille Riverti, Dire le mariage forcé. Ethnographie des pratiques langagières dans les Andes péruviennes



Regard Complémentaire

Milène Le goff, « J’aime les femmes. Et vous ? ». Se dire lesbienne au Tribunal international des crimes contre les femmes (Bruxelles, 1976)



Actualités de la recherche

Chloé Tardivel, Le genre de la langue vulgaire au Bas Moyen Âge. Note de recherche

Ulrike Krampl, Caqueter ou converser ? La parole des femmes à l’époque moderne, un bilan historiographique

Document

Mickaël Orantin & Marie Vesco, « Ton visage révèle la méchanceté de ton coeur ». Insultes en guarani entre Indiennes (Missions jésuites du Paraguay, XVIIIe siècle)



Témoignage

Marlène Albert Llorca, Le genre de la mémoire de guerre. Dits et récits de mes parents sur la iie République espagnole et l’exil républicain

Varia

Christophe Betenfeld, Retour sur la loi Marthe Richard ou la personnification d’un combat

Lucie Le Tiec, Les femmes arbitres de football en France (1900-2023), d’éternelles pionnières ?

