Marvin Lawson, Annie Ernaux et la vie-écrite. Essai sur la condition biographique à l’époque contemporaine

Marvin Lawson propose une analyse inédite de l'œuvre d'Annie Ernaux, l'une des figures les plus importantes de la littérature française contemporaine. Cet essai se distingue en abordant la production littéraire d'Ernaux à travers le prisme novateur des études biographiques, telles que définies par Christine Delory-Momberger.

Lawson explore comment l'écriture d'Ernaux incarne et redéfinit la notion de biographie dans notre époque, mettant en lumière les liens entre la vie personnelle, l'histoire sociale et la construction littéraire : depuis la fin du XXe siècle, on observe un glissement progressif des mécanismes d’individuation, qui étaient auparavant associés à la prééminence de l’État et de la société civile, vers une responsabilité exclusive des individus. Laissé à son propre sort, l’individu n’a d’autre choix que de se faire le narrateur de son propre récit.

Cependant, l’appropriation de ce récit n’est pas simple. Depuis les années 1960, Annie Ernaux, lauréate du prix Nobel de littérature en 2022, n’a jamais cessé de se faire la narratrice de sa propre histoire. Grand témoin de la société contemporaine, nous pensons que cette dernière est, également, la meilleure représentante de cette nouvelle manière de vivre son individualité, à travers l’espace biographique.