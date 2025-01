Enrica Zanin, Fiction et vérité. L'éthique du récit de Boccace à Madame de Lafayette

Lire peut-il changer ma vie ? Cette question est déjà cruciale au moment de l’essor du genre de la nouvelle, quand des auteurs comme Boccace, Chaucer, Marguerite de Navarre, Bandello, et plus tard Cervantès, Mme de Lafayette et Aphra Behn cherchent à comprendre quelle part de vérité contiennent les histoires profanes et les fictions. Dans la première modernité, en effet, ce que nous appelons « littérature » appartient au domaine de l’éthique.

Alors qu’au XIVe siècle les nouvelles semblent procurer du bonheur et conduire vers une meilleure compréhension de soi et du monde, elles se trouvent censurées, moralisées et réécrites au XVIIe siècle. Du Decameron à l’essor du roman, on assiste à une profonde transformation des relations entre éthique et littérature.

C’est l’histoire de cette mutation que retrace ce livre : il analyse l’évolution des poétiques, des pratiques de lecture et de la réflexion morale pour éclairer les fondements historiques des débats actuels sur la valeur éthique du récit.

Voir la vidéo de présentation…

—

Table des matières

Remerciements

Introduction

Chapitre premier. Interprétations (1350-1480)

La nouvelle n’est pas une fiction qui imite un fait

Le but premier du récit n’est pas de représenter le réel

La nouvelle n’est pas un exemplum mais suit la même poétique

Les usages de l’integumentum

Le récit est fondé sur l’interprétation

Le récit est polysémique et vrai

Quelle vérité du récit ?

Un récit utile et agréable

Un récit eutrapélique

Une lecture autonome

Le plaisir du sens

Chapitre II. Applications (1480-1560)

La nouvelle de la Renaissance relève-t-elle de l’éthique ?

L’évolution des nouvelles

Comment classer les nouvelles

La nouvelle n’est pas une fiction

La nouvelle est une histoire vraie avec des ornements

La nouvelle adopte une vraisemblance rhétorique

Le sens du récit est issu de son application

La nouvelle est un cas

Pourquoi les nouvelles relèvent de l’éthique

Application profane et herméneutique sacrée

Divertir par le récit est une vertu

La nouvelle est un entraînement éthique

L’usage des nouvelles dans les marginalia

Chapitre III. Contraindre le sens du récit (1570-1600)

L’application entre en crise

L’essor de la censure

Interdire l’application du récit

La censure a-t-elle affecté les poétiques ?

De la polysémie au sens littéral

De l’ambiguïté à la justice poétique

De la licence à l’idéalisation

De la distance à la contagion

Le pouvoir du récit « réaliste »

La vraisemblance : un outil des censeurs ?

Le nouveau paradigme en Europe

De l’éthique de la vertu à la moralisation du vice

Brûler le Decameron ? Retour sur les marginalia

Chapitre IV. Vers la vraisemblance (1610-1678)

Refonder la nouvelle, inventer le roman

Concilier morale et vraisemblance ?

Joindre l’utile à l’agréable ?

Qui décide de ce qui est vraisemblable ?

Histoire ou fiction

Les stratégies de lecture changent : de l’usage au sentiment moral

La crise de l’éthique de la vertu

Conclusion. Le contenu de vérité des nouvelles

Bibliographie

Index des noms