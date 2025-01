Voix aux Chapitres – Ent'revues : Liberté pour les sciences sociales (MSH Paris)

JEUDI 23 JANVIER 2025

–

17h30

–

MSH, Grand Hall, 54, boulevard Raspail, 75006 Paris

—

VOIX AUX CHAPITRES – ENT'REVUES



"Liberté pour les sciences sociales"

Les sciences humaines et sociales font, depuis une quinzaine d’années, l’objet de contestations, de querelles, voire d’attaques politiques dans les régimes autoritaires, les démocraties « antilibérales », comme dans les démocraties libérales. Ces critiques s’inscrivent dans le contexte de réformes visant à intégrer les universités dans un marché mondial du savoir unifié et compétitif.

Ent’revues et l’EHESS vous convient à une rencontre « Voix aux chapitres » qui se déploie autour du 114e numéro de Communications pour faire le point sur les menaces qui pèsent sur les SHS en Europe, en Afrique, en Asie et aux États-Unis.

Une invitation à penser autrement l’épistémologie des SHS et proposer diverses réflexions et actions en faveur de la liberté académique et de l’autonomie institutionnelle.

—

Ouverture par Rainer Maria Kiesow, vice-président recherche à l’EHESS

Présentation du n° 114 de Communications par Nicole Lapierre, Évelyne Ribert et Philippe Roussin.

—

Échanges entre

Françoise Daucé,

Cyril Lemieux

&

Sabina Loriga

—

Modération

François Bordes (Imec).