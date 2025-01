"Tolkien père et fils : auteurs canoniques ou classiques ?", conf. de Vincent Ferré (Janson de Sailly, Paris)

« Tolkien père et fils : auteurs canoniques ou classiques ? », Vincent Ferré

Salle Clermont, 17h45

Cette conférence porte sur le statut, par rapport à ce que l’on nomme le canon, d’œuvres relevant des « littératures de l’imaginaire », et sur l’évolution de l’intérêt critique et éditorial à leur égard : on peut songer à l’entrée de Lovecraft dans la bibliothèque de la Pléiade, de Ph. K. Dick dans la Library of America. Le cas retenu ici est celui de « Tolkien », qui a joué un rôle central dans la littérature mondiale du dernier demi-siècle, et influencé également le monde du cinéma et des séries, des jeux de rôles et des jeux vidéo. Se demander si l’œuvre double de J.R.R. Tolkien et de son fils Christopher fait partie du canon, ou bien si elle est devenue un classique, suppose de revenir sur ce qui a fait obstacle à sa reconnaissance, pour des lecteurs francophones ; avant de réfléchir aux éléments qui ont fait évoluer la perception de sa légitimité. Ouvrir la réflexion vers d’autres canons, restituer sa pluralité à cette notion, fera alors apparaître le dialogue entre cette œuvre – qui met en abyme l’interrogation sur le processus de constitution d’un canon – avec d’autres ensembles de textes mais aussi son rôle fondateur d’un canon alternatif.

—

Professeur de Littérature générale et comparée à l’université Paris 3-Sorbonne Nouvelle, membre du Centre d’Études et de Recherches Comparatistes, Vincent Ferré travaille sur les liens entre littérature et philosophie chez Proust et des romanciers du premier XXe siècle (roman européen et américain) ; ainsi que sur le médiévalisme (la réception ou recréation du Moyen Âge aux siècles ultérieurs), en particulier sur des questions théoriques, épistémologiques, à partir de Proust et J.R.R. et Christopher Tolkien dont il commente, traduit, et supervise les traductions des oeuvres depuis 2002.

Sur Tolkien : Sur les Rivages de la Terre du Milieu (Bourgois, 2001) ; Lire J.R.R. Tolkien (Pocket, 2014) ; (dir.) Tolkien, Trente ans après (2004) ; (dir.) Dictionnaire Tolkien (CNRS Ed., 2012 ; 2e et 3e éditions révisées et augmentées : Bragelonne, 2019, 2024) ; revue Europe, sur J.R.R. Tolkien (2016) ; (dir.) Tolkien, Voyage en Terre du Milieu (BnF Editions / Bourgois, 2019) ; Les mondes de Christopher Tolkien. Hommage pour son centenaire (2024).

Traductions réalisées seul ou en collaboration : J.R.R. Tolkien, Lettres (éd. Bourgois, 2005), Alan Lee (Cahier de croquis, éd. Bourgois, 2006) ; Cor Blok (Une Tapisserie pour Tolkien, éd. Bourgois, 2011) ; Trésors de Tolkien (C. McIlwaine, éd. Bourgois, 2018) ; Alan Lee (Cahier de croquis du Hobbit, Bourgois, 2020). Traduction du premier film de la trilogie « Le Seigneur des Anneaux » de Peter Jackson (2001)

Commissaire de l'exposition « Tolkien : voyage en Terre du Milieu », Bibliothèque nationale de France (oct 2019- fév. 2020)