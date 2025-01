André Suarès, Poèmes de la brume

Édition établie et présentée par Antoine de Rosny.

La poésie reste la part méconnue de l’œuvre d’André Suarès (1868-1948), dont la postérité a surtout retenu les portraits littéraires, les essais et les évocations de terres aimées. L’écrivain a pourtant été fidèle toute sa vie à l’écriture poétique, puisque de ses vingt ans à ses quatre-vingts ans, c’est une quarantaine de recueils qu’il rassembla, dont dix seulement ont vu le jour.

Les Poèmes de la brume constituent un exemple caractéristique de recueil inédit. Suarès y cultive l’esthétique du poème bref, musical, influencé par le symbolisme. Après avoir travaillé la « sonate » poétique dans ses recueils du début des années 1890, Suarès trouve dans le lied une forme d’expression plus dépouillée, propre à transcrire en vers les sentiments mélancoliques qui l’habitent. Ce dernier recueil constitue de ce point de vue l’aboutissement d’un travail effectué sur les rythmes et les schémas métriques, dans le but d’élaborer des textes d’apparence aussi simple qu’ils sont en réalité fort subtils.

À la virtuosité formelle répond l’invention d’une atmosphère issue de son inspiration bretonne. Suarès traverse autour de 1900 une crise qui lui fait s’inventer une ascendance armoricaine, propice à créer dans son imaginaire le contrepoint romantique, chrétien et brumeux que réclament le classicisme solaire de sa Provence natale et ses origines juives. Mais nulle couleur locale dans ces poèmes, nulle trace d’une topographie réaliste. L’intention n’est pas dans la peinture fidèle de paysages retenus pour leurs qualités esthétiques ; elle est dans l’évocation, à partir de paysages rendus indécis par la brume, d’un vague à l’âme, ou plus encore d’une inquiétude qui n’est autre que le pressentiment d’une mort à venir. Une « Bretagne état-d’âme » en quelque sorte : ces lieder mélancoliques offrent au lecteur un héritage du spleen baudelairien autant que du lyrisme délicat de Verlaine.

Ouvrage publié avec le soutien de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université (Fonds d’Intervention pour la Recherche — FIR) et le Centre d’étude de la langue et des littératures françaises (CELF — UMR 8599).