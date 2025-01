Johannes Amos Comenius, Orbis Sensualium Pictus / Image du monde sensible

Traduit, présenté et commenté par Lucien X. Polastron.

La première édition française d’un best-seller illustré de 1658 destiné à faire découvrir l’intégralité du monde aux enfants de manière ludique et fascinante.

Cet album offre enfin l’édition française de l’Orbis Sensualium Pictus, ou Image du monde sensible. C’est le premier livre illustré pour les enfants, basé sur une conception révolutionnaire de la pédagogie par Comenius, visant à l’apprentissage de la vie par les jeunes gens. Paru en 1658, il rencontra un succès considérable avec pas moins de cinquante éditions, en Occident et en Orient. Le voici traduit, présenté et commenté par un de ses fervents admirateurs, Lucien X. Polastron, qui met en valeur la fraîcheur et la naïveté des cent cinquante-deux illustrations, en respectant la mise en pages, la typographie et les ornements de l’original.

Jan Amos Komenský, que nous appelons Comenius, est né en 1592 en Moravie, un territoire situé à l’est de la Bohême, aujourd’hui en Tchéquie. Il est mort à Amsterdam, son dernier refuge, en 1670. Sa famille, très pieuse, adhérait aux doctrines de l’Unité des Frères, eux-mêmes issus des prêches de Jan Hus, brûlé vif pour hérésie en 1415, et en qui l’on voit le précurseur du protestantisme. Le théologien, philosophe, pédagogue et politicien ne démordra pas de cette ligne, ni de son amour pour son pays perdu, ce « paradis ». Il fut proscrit, traqué, fuyant et perdant plus d’une fois sa vaste bibliothèque, et pourtant les cours européennes se disputaient son influence pédagogique révolutionnaire. Comenius a écrit 259 textes, en grande partie imprimés et largement diffusés sous forme de livres, notamment, en 1637, La Grande Didactique « Traité de l’Art universel d’enseigner tout à tous ». Peu de temps avant sa mort était imprimé à Nuremberg Orbis Sensualium Pictus ou Image du monde sensible, qui en est l’illustration, destinée aux enfants.

Né en 1944 en Gascogne, Lucien X. Polastron a une formation de lettres classiques et un double parcours de reporter culturel et d’écrivain (essayiste). Spécialisé en architecture, dans les arts du livre et la philosophie de la nature,il a publié seize ouvrages qui font autorité. Son histoire de la destruction sans fin des bibliothèques (Livres en feu, 2004 et 2009) l’a fait connaître du grand public. Ma poussière est l’or du temps en est la suite. Il a également publié Philosophia Naturalis aux éditions Klincksieck et traduit, présenté et commenté Orbis Sensualium Pictus ou Image du monde sensible aux Belles Lettres.

Table des matières

L’emprise des sens

Préface

Table

Invitation

Alphabet

Dieu

Le monde

Le ciel

Le feu

L’air

L’eau

Les nuages

La terre

Les produits de la terre

Les métaux

Les pierres

L’arbre

Les fruits des arbres

Les fleurs

Les légumes

Les cultures

Les arbustes

Les animaux, d’abord les oiseaux

Les oiseaux familiers

Oiseaux chanteurs

Les oiseaux des champs et des bois

Les oiseaux rapaces

Les oiseaux aquatiques

Les insectes volants

Les quadrupèdes, d’abord les familiers

Les troupeaux

Les bêtes de somme et de trait

Les animaux sauvages

Les bêtes sauvages

Les serpents et les reptiles

Les insectes rampants

Les animaux amphibies

Poissons des fleuves et des lacs

Poissons de mer et coquillages

L’homme

Les sept états de l’homme

Les membres externes de l’homme

La tête et la main

La chair et les viscères

Les vaisseaux et les os

Les sens externes et internes

L’âme de l’homme

Difformités et bizarreries

L’horticulture

L’agriculture

L’élevage

La production du miel

Les moulins

La fabrication du pain

La pêche

La chasse aux oiseaux

La chasse

La boucherie

La cuisine

La vendange

La production de la bière

Le festin

La mise en oeuvre du lin

Le tissu

La toile de lin

Le tailleur

Le cordonnier

Le charpentier

Le maçon

Les machines

La maison

Le minage

Le forgeron

L’ébéniste et le tourneur

Le potier

Les parties de la maison

Salon avec chambre

Les puits

Le bain

L’échoppe du barbier

L’écurie

Les horloges

La peinture

Les miroirs

Le tonnelier

Le cordier et le corroyeur

Le voyageur

Le cavalier

Les véhicules

Les moyens de transport

Traverser les eaux

La natation

Le vaisseau léger

Le vaisseau de transport

Le naufrage

L’art de l’écriture

Le papier

L’imprimerie

La librairie

Le relieur

Le livre

L’école

Le cabinet de travail

Les arts de l’expression

Les instruments de musique

L’amour de la sagesse

La géométrie

La sphère céleste

Regard sur les planètes

Les phases de la Lune

Éclipses

La sphère terrestre a

La sphère terrestre b

L’Europe

L’éthique

La prudence

La diligence

La tempérance

La bravoure

La patience

La nature humaine

La justice

La générosité

Le mariage

L’arbre de la consanguinité

La famille

Maîtres et serviteurs

La cité

Intérieur de la cité

Le procès

Les supplices des criminels

Le négoce

Les mesures et les poids

L’art de soigner

L’inhumation

Le jeu scénique

Illusions et jongleries

Les palestres

Le jeu de balle

Le jeu de hasard

La course à pied

Jeux d’enfants

Royaume et région

Majesté de la cour

Le soldat

Le camp

L’armée et le combat

Le combat naval

Le siège d’une ville

La croyance religieuse

Le paganisme

Le judaïsme

Le christianisme

Le mahométisme

La providence divine

Le jugement dernier

Conclusion



