Principes, survivances et modernités (Séminaire "Le style en (icono)texte : littérature et bande dessinée", Paris Sorbonne)

Troisième séance du séminaire de recherche "Le style en (icono)texte : littérature et bande dessinée"

L'argumentaire général du séminaire est disponible ici.

24 janvier 2025 - 16h-18h

Maison de la Recherche de Sorbonne Université, 28 rue Serpente (Paris), en D518, salle 18.

Principes, survivances et modernités

Bernard Vouilloux (Sorbonne Université, CELLF) - "Une approche sémiostylistique du « gaufrier »"

On a donné le nom de « gaufrier » à un dispositif de présentation des séquences d’images mis en œuvre au xixe siècle par les imagiers d’Épinal : il est constitué de cases de même format et équidistantes, les inscriptions venant en dessous des images, dans les espaces intercalaires (les « gouttières »). Ces feuilles « à compartiments », comme on les désignait à l’époque, étaient notamment mises au service des « histoires en images ». Ce dispositif s’est imposé dans la bande dessinée, au détriment de celui des cloisons, utilisé par Töppfer, et après lui par bien d’autres, dont Pépin (pseudonyme de Claude Guillaumin), à la fin du xixe siècle. Par-delà des aspects sémiotiques sous lesquels les deux systèmes peuvent être comparés, le gaufrier se différencie du cloisonnement par le fait qu’il a su dépasser la contrainte technique qui le motivait pour devenir un véritable outil stylistique, dès l’instant où il est devenu possible (et même souhaitable) de moduler la grille et d’inclure dans les cases les éléments langagiers (cartouches et bulles).

Bernard Vouilloux, professeur émérite de littérature française à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, est rattaché au CELLF (UMR 8599 CNRS/Sorbonne Université). Ses recherches sont d’ordre transdisciplinaire (rhétorique, stylistique, sémiotique, histoire et théorie de l’art, esthétique) et portent, pour l’essentiel, sur les rapports entre la littérature et les arts visuels (peinture, mais aussi architecture, photographie, cinéma), et plus largement sur les rapports entre le langage verbal et le visuel, mais il a pu les étendre à la musique et à la danse. Il est l’auteur d’une vingtaine ouvrages publiés en nom propre chez différents éditeurs (notamment Corti, CNRS Éditions, Flammarion, Belin, Hermann, Les Belles Lettres), d’une demi-douzaine de directions ou co-directions de collectifs et de plus de deux cents articles et contributions à des ouvrages collectifs, actes de colloques, etc. Dernier ouvrage paru : Puisque littérature il y a. Sur quelques airs de famille, Droz, coll. « Histoire des idées et critique littéraire » (529), 2024, 216 p.

***

Anthony Rageul (Université Reims Champagne Ardennes) - "Une stylistique de la bande dessinée numérique est-elle possible ?"

Si le style dans la bande dessinée numérique se manifeste nécessairement dans le texte, dans le dessin et dans une certaine façon d'employer le système sémiotique de la bande dessinée, qu'en est-il de sa part numérique à proprement parler ? Peut-on envisager l'étude stylistique des dispositifs interactifs et des interfaces que la bande dessinée numérique convoque ? Ces dispositifs peuvent-ils être marqués par un style individuel ? Pourrait-on écrire une histoire stylistique de la bande dessinée numérique à travers l'évolution de ses dispositifs interactifs ? Ces questions touchent à une interrogation plus générale portant sur l'ensemble des créations artistiques et médiatiques numériques : peuvent-elles dénoter un style ? On verra qu'avant même d'envisager de répondre à ces questions, elles se heurtent à un certain nombre de problèmes pratiques, théoriques et méthodologiques, que l'on tentera de répertorier et d'analyser.

Maître de Conférences en Arts Plastiques, Anthony Rageul est chercheur-artiste au CRIMEL (Université de Reims Champagne-Ardenne) et enseigne en BUT Métiers du Multimédia et de l'Internet à l'IUT de Troyes. Il est également chercheur-artiste associé au LARA-SEPPIA (Université Toulouse Jean Jaurès). Auteur de bande dessinée papier et numérique, actif en ligne et dans le fanzinat, il en a fait son objet d'étude, y consacrant sa thèse soutenue en 2014. Il poursuit désormais ce travail en l'articulant autour de la notion de « récit-interface » et s'intéresse à la question du style dans les arts numériques.

___

Inscription obligatoire aux adresses suivantes :

arianna.bocca[a]etu.sorbonne-universite.fr

clara.cini[a]sorbonne-universite.fr

norbert.danysz[a]univ-lyon2.fr