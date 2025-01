Joseph Joubert, Pauline de Beaumont, Consentir à être vous – Correspondance

Préface de Jean Lebrun

Joseph Joubert rencontra Pauline de Beaumont en 1794. Le destin tragique de la jeune femme, alors âgée de 26 ans, continuait : une grande partie de sa famille venait de se faire arrêter, et sera tuée dans la foulée, après que son père eut subi le même sort, durant la Révolution. Ce destin, et cette correspondance, s’achèveront en 1803, à ses 35 ans. Pauline de Beaumont avait entrepris un voyage que sa santé ne lui permettait pas, pour rejoindre à Rome son amant, Chateaubriand. C’est ce destin que cette correspondance nous fait suivre, à travers l’amitié et la considération mutuelles, émaillée de littérature et des grands noms de l’époque (Chateaubriand, Madame de Staël, Benjamin Constant, Bonaparte).

Publication à l’occasion des 200 ans de la mort de Joubert.

Joseph Joubert (1754-1824) est un moraliste et essayiste, reconnu par Baudelaire, Proust, ou encore Nietzsche. Il fut un grand ami de Chateaubriand – qui publia ses Carnets de façon posthume.

Pauline de Beaumont (1768-1803) est une femme du monde et une femme de lettres. Elle fut l’une des égéries de Chateaubriand, qui l’appelait l’Hirondelle.

—

