Les artistes au Muséum d’histoire naturelle de Paris, 1793-1914 (Paris & en ligne)

Les artistes au Muséum d'histoire naturelle (1793-1914)

31 janvier 2025 (10h-17h) - auditorium de la Grande Galerie de l'Evolution

10h-10h15 : Accueil et ouverture de la journée avec présentation des institutions partenaires

10h15-10h30 : Introduction



10h30-10h50 : Une ménagerie portative : la diffusion du savoir français par l’illustration zoologique par Marie-Charlotte Lamy (doctorante à l’Université de Neuchâtel)

10h50-11h10 : Enseigner la botanique : Van Spaendonck, Redouté et leurs élèves par Luc Menapace (archiviste-paléographe et conservateur des bibliothèques, Bibliothèque nationale de France) et Aliénor Samuel-Hervé (chercheuse associée au département Sciences et techniques de la Bibliothèque nationale de France entre 2019 et 2022)

11h10-11h30 : Pause café

11h30-11h50 : Les artistes-mouleurs au Muséum par Lucia Piccioni (Historienne de l’art, Chargée de recherche CNRS, Centre Alexandre-Koyré. Histoire des sciences et des techniques (UMR 8560 EHESS, CNRS, MNHN))

11h50-12h10 : Michel-Eugène Chevreul, une figure emblématique du Musée National d’histoire naturelle, au service des arts par Aurore Malmert (Doctorante en troisième année au Centre de Restauration Conservation, Muséum national d'Histoire Naturelle)

12h10-12h30 : Échanges et questions

12h30-14h00 : Pause déjeuner

14h10-14h30 : Carême de Fécamp and the dilemma of the scientific artist par Thea Goldring (Lecturer, Princeton University)

14h30-14h50 : Painting species and extinction: Pauline de Courcelles and the Muséum de Paris par Alison McQueen (Professor of Art history, McMaster University)

14h50-15h10 : Les retours de Gustave Moreau au Muséum National d’histoire naturelle par Maud Haon-Maatouk (docteure en histoire de l’art - HAR, Université Paris-Nanterre et chargée de valorisation au Muséum national d’Histoire naturelle)

15h10-15h30 : Pause café

15h30-15h50 : François-Auguste Biard, un peintre du Grand Nord au Muséum par Léo Becka (Doctorant à L’institut d’Histoire Moderne et Contemporaine/Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

15h50-16h10 : Jürg Kreienbühl, Stéphane Belzère la persistance des lieux par Samuel Cordier (Conservateur du patrimoine, directeur du Musée zoologique de la ville de Strasbourg) et Stéphane Belzère (artiste-plasticien)

16h10-16h30 : Echanges et questions

16h30-16h50 : Conclusion.