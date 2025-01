Conférences « Exploratrices de territoires », Festival Écrivaines à l’Université 2025 (Bibliothèque de l'Arsenal, Paris)

« Exploratrices de territoires »



Cycle de conférences à la Bibliothèque de l’Arsenal, dans le cadre du FEU (Festival Écrivaines à l’Université)



La 2e édition du FEU (Festival Écrivaines à l’Université : https://www.festivalecrivainesuniversite.fr) se tiendra à l’Université de Paris Est Créteil du 25 au 27 mars 2025. Le FEU est un festival pluridisciplinaire qui valorise les écritures féminines autour d’un thème, tout en créant un lien entre l’université, les savoirs et la cité. Né d’un projet à la fois scientifique et social, il se veut lieu de connaissances, d’explorations, de transmissions et de médiations.

La Bibliothèque de l’Arsenal est l’un des partenaires du FEU depuis sa création. Elle accueille régulièrement des conférences en lien avec les écritures féminines et la richesse de ses collections.

En 2025, la 2e édition du FEU ayant pour thème « Territoires », nous vous proposons à l’Arsenal un cycle de deux conférences intitulé « Exploratrices de territoires ». Les écritures féminines y côtoient la question de la place, des archives et des voix.

- Mercredi 22 janvier à 18h30 : Christine Bard (Université d’Angers, IUF) : « Les féministes et le territoire : la conquête d’un entre-nous ? »

- Mercredi 19 février à 18h30 : Camille Islert (ENS de Lyon) : « ‘Partout je redirai : je ne suis pas d’ici’[Renée Vivien] : la poésie des femmes a-t-elle un territoire ? (1895-1914) ».

Entrée libre sur réservation à l’adresse suivante : festivalecrivainesuniversite@gmail.com