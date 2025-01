Arnaud Esquerre, Liberté, vérité, démocratie. Peut-on tout dire en démocratie ?

Quelque chose a changé dans nos démocraties concernant la liberté d’expression, mais quoi ? On entend souvent qu’on ne pourrait plus rien dire et, en même temps, que les mensonges et les fake news ne cessent de prospérer, si bien qu’on ne serait plus en démocratie. Or, en s’interrogeant sur les conditions d’émergence de ces discours, il apparaît au contraire que, sans pouvoir tout dire, on n’a jamais pu autant s’exprimer qu’aujourd’hui, et que si le relativisme est nécessaire à la démocratie et au développement de la connaissance humaine, la vérité en politique ne l’est pas moins pour qu’un État démocratique le reste.

