Bernard Lahire, Vers une science sociale du vivant

La publication en 2023 des Structures fondamentales des sociétés humaines a marqué un tournant majeur en sciences sociales. Bernard Lahire y opère un raccordement décisif entre sciences sociales et sciences de la vie en montrant que le social humain s'inscrit dans le continuum du vivant et ne se comprend que par une série de comparaisons entre sociétés humaines, mais aussi et surtout entre espèces sociales.

Ce nouvel ouvrage a pour but d'introduire à une vision générale qui entend reconfigurer les sciences sociales et leurs rapports à d'autres disciplines. Au fil d'un échange nourri avec deux autres sociologues, Bernard Lahire éclaire son projet et répond aux critiques qui se sont exprimées depuis la parution du livre.

On trouvera également à la fin de ce volume un texte inédit qui reprend et approfondit les résultats dégagés dans l'ouvrage précédent. En accroissant encore un peu plus leur degré de généralité, il les replace dans une réflexion sur les propriétés fondamentales du vivant et les enjeux auxquels toute forme de vie se trouve confrontée – les sociétés en général et les sociétés humaines en particulier n'étant qu'un moyen de faire, par la voie du collectif, ce que tout système vivant fait à l'échelle individuelle. Ce texte constitue un pas supplémentaire en direction d'une science sociale du vivant unifiée que le présent dialogue appelle de ses vœux.

Bernard Lahire, directeur de recherche CNRS, professeur de sociologie à l'École normale supérieure de Lyon (Centre Max-Weber) et membre senior de l'Institut universitaire de France, a publié une vingtaine d'ouvrages, parmi lesquels L'Homme pluriel (Nathan, 1998), Franz Kafka. Éléments pour une théorie de la création littéraire (La Découverte, 2010), Dans les plis singuliers du social (La Découverte, 2013), Ceci n'est pas qu'un tableau (La Découverte, 2015), L'Interprétation sociologique des rêves (La Découverte, 2018) et Enfances de classe (Le Seuil, 2019).

Table des matières

Avant-propos, Francis Sanseigne et Laure Flandrin

1. Genèse d'un programme

2. Des sciences comme les autres

3. Quels raccordements entre sciences du vivant et sciences sociales ?

4. La combinatoire des grands faits anthropologiques, des lignes de force et des lois

5. Répondre aux critiques, lever les malentendus

6. L'avenir de la science sociale

Propriétés du vyvant, propriétés de l'espèce, conséquences sociales et variations culturelles

Abondance de mots nuit au propos

De l'intérêt des idées simples

Propriétés de la vye

Traduction des propriétés du vyvant, via les propriétés de l'espèce, en termes de grandes structures sociales fondamentales chez Homo sapiens

Remerciements

Bibliographie

Index.

