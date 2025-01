Laurence Perron, Queeriser l'enquête. Filiation, filature, fictionnalisation

De quelle manière se lier à l’autre en dehors des généalogies biologiques que nous impose le destin ? Comment aborder différemment la pratique cynégétique de la filature, suivre un individu et le trouver sans le pister, le traquer ? Et comment imaginer une vie sans l’enfermer dans les interprétations réifiantes que commandent les actions patriarcales ?

Cet ouvrage a pour ambition d’interroger les pratiques littéraires de l’enquête à partir de deux perspectives. Celle, d’abord, de la figure de l’enquêtrice, qui ouvre la voie à l’exploration des dimensions genrées de l’investigation et à la manière dont celle-ci permet aux femmes de se lier entre elles par l'action. Et celle, ensuite, des liens entre littératures policière et biographique par lesquels s’articule une pensée du genre littéraire à l’aune des théories du gender.

Table des matières…

Introduction…

Après une cotutelle de thèse en sémiologie et en littérature comparée, Laurence Perron mène un projet postdoctoral sur la représentation des violences de genre dans les espaces juridique et littéraire au laboratoire L’art en procès de l’UQTR. Elle est également éditrice de la revue Liberté.