Gabriel Mwènè Okoundji, Poesia d’iniziazione e transculturalità (ed. Agatino Lo Castro)

Introduzione, nota del traduttore e traduzione a cura di Agatino Lo Castro

Traduction en italien de l’univers poétique de l’auteur franco-congolais Gabriel Mwènè Okoundji, accompagnée d’un appareil critique.

Questo volume nasce da una parte dalla necessità di proporre una prima monografia in italiano sull'autore franco-congolese Gabriel Mwènè Okoundji, dall'altra d'introdurre nel panorama letterario italiano le opere più significative. In tale prospettiva, la traduzione diventa ponte tra le relazioni transculturali, tra le intersezioni culturali e linguistiche, nonché tra Europa ed Africa. Le relazioni interculturali, la libertà di muoversi attraverso confini e frontiere, abitare più mondi e culture contemporaneamente traducono lo sviluppo di importanti dinamiche transculturali. Muoversi da un posto all'altro, varcare confini, abitare più mondi contemporaneamente cambia, inevitabilmente, il rapporto con l'altro, con le identità e con le arti e le culture. Oltre ad una selezione di testi, il volume prende in considerazione la riflessione traduttologica in merito alle scelte traduttive e alla possibilità di ripensare le letterature francofone postcoloniali africane alla luce degli studi transculturali in chiave decentrata e plurale.