Lucie Delarue-Mardrus, L'Ange et les pervers (1930)

« Il fallut seulement quelques gestes, la mode féminine actuelle prêtant à cette sorte de transformation. Le temps de remplacer sa jupe courte par un pantalon long, et Marion, fille de trente ans, redevint l’éphèbe éternel qu’elle était. »

Dans L’ange et les pervers, roman de 1930 d’une belle modernité, nous suivons le parcours de Marion Hervin de Valdeclare, un personnage intersexe. D’abord maintenu·e dans l’ignorance de sa particularité physique, iel se construit tant bien que mal et finit par s’enfuir à Paris. C’est alors sous deux identités différentes, de femme et d’homme, que Marion mène une double vie…

Lucie Delarue-Mardrus offre un tableau d’une liberté littéraire remarquable en donnant voix à cet « ange » coupé en deux. Conte, roman d’apprentissage, journal, le livre brouille les frontières entre genres et formes narratives et propose une réflexion novatrice sur la féminité, anticipant le constructivisme du Deuxième sexe de Beauvoir.