Corpus patrimoniaux et corps sociaux (École normale supérieure Paris-Saclay)

La cinquième édition du séminaire nomade de l’OI PaLabRe Donner corps au patrimoine, intitulé Corpus patrimoniaux et corps sociaux, se tiendra le mercredi 5 février 2025 à l’École normale supérieure Paris-Saclay.

Cette séance explorera les liens entre patrimoine et groupes sociaux, en analysant leurs logiques communes et leurs interdépendances. Nous interrogerons comment un corps social – défini comme un ensemble d’individus partageant des caractéristiques ou un concept commun – peut dialoguer avec un corpus patrimonial ou littéraire, constitué de documents ou d’objets réunis selon des critères de cohérence. En explorant la tension entre le tout et les parties ainsi que les interactions réciproques entre corps social et corpus patrimonial, ce séminaire adoptera une approche interdisciplinaire, combinant perspectives inductives et déductives. Nous chercherons à approfondir la compréhension des processus de catégorisation, de conceptualisation et de représentation des faits sociaux et patrimoniaux.

Programme

10h Accueil des participants

10h30 Accueil et introduction de la journée par l’économiste Christian Bessy (directeur de recherche au CNRS)au nom du laboratoire IDHE.S.

11h00 Session 1. Socialiser un nouveau corpus d’image : l’exemple des plafonds peints. Pierre-Olivier Dittmar, maître de conférence en histoire médiévale (EHESS, CRH). Discutante : Clara Obadia, doctorante en droit du patrimoine culturel (ENS-Saclay, ISP).

11h30 Session 2. Discussion autour du chapitre « The Classing of Things » de George Kubler (Formes du temps. Remarques sur l’histoire des choses / The Shape of Time: Remarks on the History of Things, éd. or. 1962)

Introduite par Quentin Bernet, doctorant en humanités et sciences du patrimoine (ENS-Saclay, ISP) et Charles Maupou, doctorant en génie mécanique (ENS-Saclay, LURPA).

13h00 Déjeuner

14h30 Session 3. Du corpus au corps social. Le numérique peut-il nous aider à écrire l'histoire de l'Europe médiévale ? Nicolas Perreaux, chargé de recherche au CNRS (LaMOP, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne).

Discutant : Julien Randon-Furling, mathématicien, professeur à l'ENS Paris-Saclay (Centre Borelli).

15h30 Session 4. Le patrimoine kanak dispersé : retour sur l'inventaire et la constitution d'un corpus patrimonial. Marion Bertin, chercheuse post-doctorante en anthropologie (Université catholique de Louvain, ISPOLE). Discutante : Ariane Théveniaud, restauratrice, docteure en sciences du patrimoine et post-doctorante (FSP).

16h30 Fin de la séance