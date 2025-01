Montesquieu, L'Esprit des lois. Lettres persanes. Textes politiques et fictions (éd. Aurélia Gaillard & Catherine Volpilhac-Auger)

Les œuvres majeures de Montesquieu rassemblées dans un volume unique et accompagnées d'un appareil critique totalement inédit qui renouvelle leur approche.

Ennemi des dogmatismes, Montesquieu mit une curiosité sans borne, une érudition vertigineuse et un style virtuose au service d’une ambition première : faire penser son lecteur, toujours chercher à ébranler ses certitudes. Convaincu que l’absence de doute ne peut conduire qu’à l’intolérance et au fanatisme, il s’essaya à tous les genres, du roman épistolaire à l’essai politique et historique, de la philosophie au conte. Précurseur en bien des domaines, il plaide pour la distinction et l’équilibre des pouvoirs, prône la juste proportion des délits et des peines, défend la libre disposition de soi – le droit au divorce, et même au suicide –, s’intéresse de près à la place des femmes dans la société…

Pour la première fois, un volume invite à approcher en bloc cette oeuvre bigarrée, en soulignant ses lignes de force, mais aussi ses inflexions, en multipliant les ponts d’un livre à l’autre, en refusant toute coupure artificielle entre philosophie et littérature, entre fiction et réflexion. Établie par deux spécialistes incontestées, cette édition a bénéficié des toutes dernières avancées de la recherche sur les manuscrits et l’interprétation des textes. Elle s’accompagne d’un riche appareil critique inédit, qui s’attache à faire sentir l’actualité, la puissance mais aussi la beauté d’une pensée majeure des Lumières.



Ce volume contient : Lettres persanes ; Le Temple de Gnide ; Histoire véritable ; Arsace et Isménie ; Essai sur le goût ; Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence ; L’Esprit des lois ; Défense de L’Esprit des lois.