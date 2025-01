Thomas Mann, Appels aux Allemands. Messages radiodiffusés 1940-1945

Traduction de l’allemand par Pierre Jundt.

Préface de François Malye.

Thomas Mann, prix Nobel de littérature 1929, opposant de la première heure au nazisme, s’adresse depuis l’Amérique à ses compatriotes dans 56 messages radiophoniques où il les avertit de la réalité de la guerre en cours et des sombres lendemains qui les attendent s’ils continuent à la soutenir. Polémiste génial, le talent de l’écrivain allemand est éclatant tout au long de ces « Appels aux Allemands », diffusés d’octobre 1940 au 10 mai 1945. Les chroniques de l’auteur de Mort à Venise et de La Montagne magique qui a quitté l’Allemagne dès 1933 et perdu sa nationalité trois ans plus tard, tiennent du journal de guerre.

Dans des formules cinglantes – « le contenu essentiel de la révolution nazie est la bestialité » – il en scande les horreurs et appelle ses compatriotes à réagir contre le régime, « système abominable, fondé sur le mensonge, la rapine et l’assassinat. Hitler ? « Un misérable charlatan de l’histoire », Goebbels, « gueule vomissant le mensonge », Heydrich « ce valet assassin » « qu’en Allemagne même, on l’appelait le bourreau. » Espérant la révolte – qui ne viendra pas –, il prévient ses compatriotes : « si vous marchez avec Hitler, contre vents et marées, jusqu’à la fin, vous ferez grandir une vengeance qui fait frémir d’horreur tous ceux qui aiment l’Allemagne. »

Lire un extrait…

—

On peut lire sur nonfiction.fr un article sur cet ouvrage…

—

Table des matières

Préface, par François Malye

Note du traducteur

Avant-propos



Les trois espoirs du citoyen américain

Abolition de la souveraineté nationale des États et fondation d’une société de peuples libres, mais responsables

Noël, symbole de la formation du peuple allemand

Les bases de la paix future

Allemands, une voix vous avertit

Portrait de Hitler

Les anciens Grecs ressuscitent,… et vous, qui êtes-vous ?

Hitler est sur la Terre l’unique incarnation du bolchevisme

Hitler et son entourage abominable

L’épouvante s’abattra sur l’Allemagne

L’Allemagne est-elle capable de prendre place dans l’Organisation nouvelle des nations ?

« De Paris nous ferons le Luna-Park et de la France le potager de l’Europe allemande »

Les auteurs des attentats sont de jeunes et ardents patriotes

« Appel à la raison », lancé, en octobre 1930, dans la salle Beethoven, à Berlin

Troisième Noël de guerre

Hitler parle français : comme conquérant de la Gaule il s’y croit obligé

Le contenu essentiel de la révolution nazie est la bestialité

Humiliation, castration, élimination, voilà ce que le nazisme réserve aux peuples

Les aspirations du peuple allemand sont-elles compatibles avec celles de l’humanité ?

Destruction de la maison des « Buddenbrook »

La révolution, authentique et véritable, l’emportera sur la guerre, cette expédition de pirates

Après la défaite de l’Allemagne une longue quarantaine de prudence et de surveillance sera inévitable

Depuis la mort violente de Heydrich la terreur sévit partout avec frénésie

Ce n’est pas l’ivresse de la victoire qu’il s’agit de tempérer en vous : ce qu’il faut, c’est qu’on vous rassure

Tout comme le fascisme, le national-socialisme est mort

Tout ce dont le national-socialisme s’empare devient entre ses mains boue et ordure

Même à l’heure actuelle, les Juifs ne sont pas vos ennemis ; vous seuls, vous êtes les leurs

Allocution adressée aux Américains d’origine allemande

L’Amérique et les Nations Unies luttent contre Praxitèle et Rembrandt

La clique maudite des nazis est la dernière au monde à pouvoir créer un « ordre nouveau »

Hitler est le dernier représentant du type des conquérants

Les nazis commencent à se préoccuper de leur fin

Qu’y a-t-il de plus répugnant : les actes ou les paroles des nazis ?

Dans l’esprit du Führer il y a quelque chose de dérangé

Les Dix Commandements

Le régime hitlérien est « le régime qui a brûlé les livres », et il le restera

Il naît une foi nouvelle, la foi à l’honneur et à la liberté !

Moralement et physiquement, les nazis s’avèrent les corrupteurs du peuple

« Quand viendra le sauveur de ce pays ? »

Allemands, les maux que vous endurez aujourd’hui procèdent du national-socialisme

Ce que le monde souhaite, c’est terminer la guerre militairement, radicalement et à jamais

L’Allemagne se croit, de nouveau, dans la nécessité de copier l’Angleterre

La vie aurait-elle encore un sens si l’Allemagne nazie atteignait son but ?

L’Allemagne fait honte au monde

L’Europe sera socialiste dès l’instant qu’elle sera libre

La menace de mettre le peuple allemand en état d’esclavage est un mensonge nazi

Avoir des complices, c’est tout ce que le coupable désire

Il n’existe pas de victoire nazie

L’horreur, la honte et le repentir, voilà ce qui est, en premier lieu, nécessaire

Il ne sied plus de défendre une Allemagne qui reste sacrée pour nous tous

« Nous venons en vainqueurs, mais non en oppresseurs »

L’élimination du nazisme est une nécessité pour que la vie sur Terre redevienne supportable

Poursuivre la guerre au-delà de la défaite, jusqu’à l’anéantissement, est un crime contre la nation allemande

Comment le national-socialisme a-t-il pu se donner le nom de « Mouvement allemand de libération » ?

Mort de Franklin D. Roosevelt

Grande est l’heure du retour de l’Allemagne à ce qui est humain