Armand Gatti, Le bombardement de Berlin

Bois gravé d’Emmanuelle Amann

Préface d’Olivier Neveux

Écrit en 1958, Le Bombardement de Berlin parut en 1960 dans Plus, une revue poétique bruxelloise. En 2009, les éditions Æncrages & Co ont publié ce poème affiche d’Armand Gatti avec un bois gravé d’Emmanuelle Amann. En 2024, dans le cadre du centenaire de la naissance de l’auteur, nous proposons cette nouvelle édition revue et enrichie d’une préface d’Olivier Neveux, professeur d’histoire et d’esthétique du théâtre à l’ENS de Lyon, et auteur d’Armand Gatti, théâtre-utopie (Ed. Libertalia, 2024).

« Il n’y a pas de noms propres et cette œuvre n’est pas un ­tombeau ; on n’y pleure personne, on n’y rend pas justice ni n’opère ­aucune résurrection. Mais il existe l’événement, la destruction qui ­survient par le feu qui tombe — l’ignominie d’une forme de guerre qui se réinvente et va se généraliser. Des voitures, du métal et du feu — là, il est vrai, des enfants, des policiers et les « pendus », quelques instants, curieusement, « vengés ». C’est un récit qui ne souscrit pas aux besoins de la reconstitution, de la ressemblance, des logiques linéaires. Le texte dit la simultanéité autant que la succession, le vertige et le concret, l’image hallucinée et le détail. Le regard est ­horizontal, vertical, de biais. Seuls des animaux y incarnent le vivant, sinon c’est le meurtre et la technique, le feu et le mythe. » — Olivier Neveux (extrait de la préface).