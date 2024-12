Washington Irving, Au cœur de l’Ouest

Traduction Emmanuel Malherbet.

Au cœur de l’Ouest rassemble cinq cahiers de notes prises lors d’une expédition menant de Cincinnati aux terrains de chasse des Indiens Osages, et qui ont fourni à ­Washington Irving l’essentiel du matériau pour la rédaction de A Tour on the Prairies, paru en 1835. Le récit d’un périple au cœur d’un territoire (encore) sauvage.

L’auteur de La légende de Sleepy Hollow semble ne vouloir rien perdre de l’étonnante expérience au sein de laquelle il plonge. Ce n’est pas le moindre intérêt du récit de l’écrivain voyageur que de saisir la géographie humaine dans toute sa complexité. L’Ouest américain de 1832, tel qu’il apparaît ici, est encore en devenir et constitue un monde contrasté où les différentes appartenances ethniques et culturelles restent fluides et perméables, habitent en quelque sorte une même maison aux enclos mal définis, dans un étonnant désordre où la sagesse des uns parfois étonne, et féconde aussi, la sagesse des autres.