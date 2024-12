Maxime Macé, Pierre Plottu, Pop fascisme. Comment l'extrême-droite a gagné la bataille culturelle sur internet

« Grand remplacement », « immigrationnisme », « bataille de civilisation »... Les mots de l’extrême droite, et par là ses obsessions racistes, ont envahi les débats politique et médiatique grâce à un intense combat mené par la fachosphère et ses troufions sur Internet. Cet écosystème coordonné, pensé et interconnecté a permis à ces « idées » de se répandre jusque dans les médias, avec l’appui de Bolloré et de ses sbires littéralement en croisade. Combien de vues se transforment en voix pour le Rassemblement national ? Comment en est-on arrivé là ? Plongée dans le « pop fascisme », cette extrême-droitisation des esprits qui joue avec les codes de la culture populaire en ligne et infiltre l’époque.

Maxime Macé et Pierre Plottu sont journalistes spécialisés dans la couverture de l’extrême droite et de sa marge radicale. Après plusieurs années en tant qu’indépendants, ils œuvrent désormais à Libération où ils animent notamment la newsletter hebdomadaire dédiée Frontal. Ce livre est leur premier ouvrage.

