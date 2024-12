Theodor W. Adorno, Leçons sur l'histoire et sur la liberté, 1964-1965

Traduction de Laurent Cantagrel

Dans le semestre d’hiver 1964 – 1965, Adorno consacre vingt-huit cours à la philosophie de l’histoire et à la doctrine de la liberté, qui viennent par avance éclairer deux des dernières séquences de la Dialectique négative (1966), intitulées « Esprit du monde et histoire naturelle. Digression sur Hegel » et « Liberté. Pour une métacritique de la raison pratique ». Loin toutefois de se réduire à un laboratoire de la Dialectique négative, ces cours ont l’ampleur d’un livre autonome où Adorno s’explique de la manière la plus profonde avec les philosophies de l’histoire de Hegel et de Benjamin. Contre Hegel, le philosophe de Francfort tient que la postulation d’un sens de l’histoire est devenue péremptoire et intenable après la catastrophe de la Seconde Guerre Mondiale. Contre Benjamin, il refuse d’abandonner l’histoire à la discontinuité.

« Affirmer qu’un plan universel, dirigé vers le mieux, se manifeste dans l’histoire et lui donne sa cohérence, serait cynique après les catastrophes passées et celles qui sont à venir. Mais il ne faut pas pour autant renier l’unité qui soude ensemble les moments et les phases de l’histoire dans leur discontinuité et leur éparpillement chaotique » énoncera la Dialectique négative. Aussi les Leçons sur l’histoire et sur la liberté se présentent-elles comme une grande leçon de « dialectique négative », objectée à la fois à Hegel (dont la dialectique spéculative resterait trop rivée à l’identité) et à Benjamin (dont la conception discontinuiste de l’histoire resterait, au contraire, trop rivée à la non-identité).

Par cette double « explication » avec Hegel et Benjamin, Adorno fraye la voie d’une « histoire universelle négative » où devient possible non plus la lecture d’un sens de l’histoire, mais celle de « tendances objectives » à l’oeuvre dans l’histoire. Ces « tendances objectives » régies par des causalités multiples et hétérogènes permettent à Adorno de donner congé à l’idée de nécessité et de rouvrir l’histoire à la contingence pour y introduire les pratiques de la liberté.

Sommaire

L’HISTOIRE

Premier cours : Progrès ou régression ?

Deuxième cours : L’universel et le particulier

Troisième cours : Problèmes de constitution

Quatrième cours : Le concept de médiation

Cinquième cours : La totalité qui se réalise

Sixième cours : L’antagonisme et la survie

Septième cours : Le cours du monde et l’esprit.

Huitième cours : Aspects psychologiques

Neuvième cours : Critique de l’histoire universelle

Dixième cours : L’histoire universelle « négative »

Onzième cours : L’esprit des peuples et la nation chez Hegel

Douzième cours : Le principe de la nationalité

Treizième cours : Histoire naturelle (I)

Quatorzième cours : Histoire naturelle (II)





LE PROGRÈS

Quinzième cours : Sur l’interprétation – le concept de progrès (I)

Seizième cours : Le concept de progrès (II)

Dix-septième cours : Le concept de progrès (III)

Dix-huitième cours : Le concept de progrès (IV )



LA LIBERTÉ

Dix-neuvième cours : Transition vers la philosophie morale

Vingtième cours : Que signifie la liberté de la volonté ?

Vingt-et-unième cours : La liberté et la société bourgeoise

Vingt-deuxième cours : La liberté dans la non-liberté

Vingt-troisième cours : Antinomies de la liberté

Vingt-quatrième cours : La rationalité et le facteur supplémentaire

Vingt-cinquième cours : La conscience et l’impulsion.

Vingt-sixième cours : Sur la théorie kantienne de la liberté de la volonté

Vingt-septième cours : La volonté et la raison

Vingt-huitième cours : L’incertitude en matière morale



Postface. Remarques de l’éditeur allemand

Index des noms.