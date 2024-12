Claire Judde de Larivière, Vénitiens ! Vénitiennes ! La traversée d'une ville (Venise, 1520)

En janvier 1520, le crieur public Pasqualin Durazin est chargé par les magistrats de Venise de proclamer une loi relative à l’écoulement des eaux usées et au ramassage des ordures. Il y a urgence à agir : cet hiver-là, les pluies abondantes font se déverser quantité d’immondices dans les eaux de la lagune mettant en péril la réputation de la ville et la santé de ses habitants.

Vénitiens ! Vénitiennes ! nous invite à suivre la tournée du crieur public, de paroisse en paroisse, des palais des grandes familles patriciennes jusqu’aux étals des marchés, des bords du Grand Canal jusqu’aux arrière-cours des maisons populaires. Venise est une ville bouillonnante d’activité, densément peuplée, qui bruisse d’une multitude de langues et de visiteurs venus de toute la Méditerranée. Ancrant le récit dans la description de la vie quotidienne des habitants, Claire Judde de Larivière raconte la ville à travers l’histoire de ceux et celles qui y travaillent, y nouent des liens familiaux et amicaux, s’y déplacent, y déploient des formes de sociabilité. Qu’est-ce qui fait communauté en cette fin de Moyen Âge, dans une des villes d’Italie les plus puissantes de son époque ? Est-il possible, aujourd’hui encore, de percevoir les traces et échos de la ville qu’a parcourue Pasqualin Durazin ? Vénitiens ! Vénitiennes ! propose un récit captivant des dynamiques sociales, de la vitalité et de la beauté de Venise, une cité aussi unique que représentative des sociétés urbaines de la Méditerranée médiévale.

Feuilleter le livre…

Claire Judde de Larivière est professeure d’histoire du Moyen Âge à l’université de Toulouse Jean Jaurès. Ses travaux portent sur l’histoire sociale et politique de Venise. Elle a publié La Révolte des boules à neige, Murano face à Venise, 1511 (Fayard, 2014) et L’Ordinaire des savoirs : une histoire pragmatique de la société vénitienne, XVe-XVIe siècle(Éditions de l’EHESS, 2023).