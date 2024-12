Revue Voltaire, n° 23 : "Œuvres complètes, œuvre ouverte"

Éditer de façon raisonnée et critique l’œuvre complète d’un auteur polygraphe aussi prolifique que Voltaire relève d’une gageure non démentie depuis le xviiie siècle. Le grand œuvre mené par plusieurs générations de chercheurs et d’éditeurs, sous l’égide de la Voltaire Foundation d’Oxford et de ses directeurs successifs, doit susciter l’admiration et la reconnaissance des lecteurs et de la communauté scientifique. Les contributions rassemblées dans le dossier proposé au lecteur dans cette nouvelle livraison de la Revue Voltaire, consacré aux « Œuvres complètes, œuvre ouverte », ainsi qu’une partie des études livrées dans la section des Varia, explorent de façon critique l’histoire et les enjeux de la nouvelle édition des œuvres de Voltaire, la complexité du travail effectué ainsi que la richesse des perspectives ouvertes par la mise à la disposition du public de la collection complète des 205 volumes. La publication d’une série d’inédits, préparés par Nicholas Cronk et John Renwick, rappelle que toute édition intégrale est par nature.

—

Sommaire

Sylvain Menant, Avant-propos : œuvres complètes, œuvre ouverte

Christophe Martin et Gillian Pink, Introduction

John Renwick, L’édition chronologique de Voltaire (1969-2022) : sub sole nihil novum ?

James Hanrahan, L’édition critique et l’intention de l’auteur dans les Œuvres complètes de Voltaire

Gillian Pink, Les Œuvres complètes de Voltaire et le travail autour des manuscrits

Olivier Ferret, L’édition de l’œuvre de Voltaire en réalité augmentée : les prolongements numériques des Œuvres complètes de Voltaire

Nicholas Cronk, La place de Voltaire au sein des Lumières

Myrtille Méricam-Bourdet, L’apport des périodiques dans la constitution des « œuvres complètes » de Voltaire

Catriona Seth, Les œuvres de Voltaire. Une nécessaire (in)complétude ?

Linda Gil, Sur quelques fameux cold cases : la question des attributions douteuses dans l’édition des œuvres de Voltaire

Christiane Mervaud, La note liminaire et la découverte du statut de l’Encyclopédie dans les Questions sur l’Encyclopédie

Thomas Wynn, « Un ouvrage qui est devenu le vôtre » : Voltaire, les d’Argental et la création dramatique

Gerhardt Stenger, Éditer les minora : l’âme, Dieu et les sciences chez Voltaire

Ruggero Sciuto, Voltaire philosophe : un architecte de la pensée

Kelsey Rubin-Detlev, L’Église orthodoxe dans les Œuvres complètes de Voltaire : à la découverte d’une histoire alternative du christianisme

Gerardo Tocchini, Quoi de neuf sur le théâtre de Voltaire ?

—

VARIA

Alice Breathe, La collaboration d’Élie Bertrand aux Questions sur l’Encyclopédie : une version méconnue de « Droit canonique » et le manuscrit inédit de « Scélératesse et scélérat »

Benoît Petiet, Sonder l’œuvre de Voltaire à partir des outils numériques : le cas du thème de la consolation

Anne-Marie Paillet, Humour et dialogue dans trois contes de Voltaire (Zadig, Candide et L’Ingénu)

—

INÉDITS

Nicholas Cronk, La correspondance de Voltaire : quelques inédits

John Renwick, Une lettre d’Audibert à Voltaire

—

COMPTES RENDUS

LES JEUNES CHERCHEURS PAR EUX-MÊMES

Justine Mangeant, Dans l’atelier du dramaturge : Voltaire à l’œuvre. Écriture du spectacle et dramaturgie politique dans les tragédies de Voltaire

Willy Soumaho Igoumou, De la promotion Voltaire (ENA, 1980) à Charlie Hebdo (2015) : présence de Voltaire dans la société et dans les textes (aire française et francophone)