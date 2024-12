Luca Greco (dir.), La narration : du discours à la multimodalité

Depuis les travaux fondateurs de William Labov sur le récit oral, la narration n’a pas cessé d’intéresser les chercheur·e·s en sociolinguistique, en analyse des interactions et en anthropologie du langage. Si dans les années 1970, les recherches dans ces domaines se sont focalisées sur les structures formelles et interactionnelles du récit, on a assisté depuis à l’arrivée d’un modèle nouveau qui tient compte à la fois de ces structures et de leurs dimensions multimodales. Inscrit dans le programme « Sociétés de la narration, narrations de la société » (2018-2022) du CREM, l’ouvrage fait le bilan des perspectives ouvertes à ce sujet par une approche holistique et multi-dimensionnelle de la narration. Plus particulièrement, il revient sur ses dimensions discursives (orales et écrites), interactionnelles et multimodales, observant ses modes d’émergence, de reformulation et de stabilisation dans les pratiques sociales et identitaires.

Contributions de Jocelyn Aznar, Heike Baldauf-Quilliatre, Anna Ghimenton, Luca Greco, Richard Guedj, Anne Sylvie Horlacher, Elinor Ochs, Vanessa Piccoli, Matthieu Quignard, Biagio Ursi, Adam Wilson.

En couverture : Jacques Villon, Personnages, huile sur toile, 1937