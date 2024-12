Isaac de Benserade, Théâtre complet (éd. Bernard J. Bourque)

Ce travail est la première édition critique du théâtre complet d’Isaac de Benserade. Connu principalement aujourd’hui comme compositeur de livrets de ballets de cour sous le règne de Louis XIV, Benserade est également l’auteur de six pièces de théâtre, dont quatre tragédies, une tragi-comédie et une comédie. Cette dernière œuvre, Iphis et Iante, fait encore l’objet d’une attention particulière en raison de son thème de l’homosexualité féminine. L’édition critique cherche à rendre les pièces de Benserade plus facilement accessibles et à proposer des explications et des commentaires pour faciliter leur lecture. En plus d’une introduction, le volume comporte une analyse critique, en des Observations, qui tente de mettre en lumière la richesse et la complexité de ces ouvrages dramatiques. Bien qu’elles n’aient jamais été considérées comme des chefs-d’œuvre, les pièces de Benserade n’en sont pas moins importantes du point de vue littéraire et historique.

Inhalt / Sommaire

REMERCIEMENTS

INTRODUCTION

PRINCIPES ÉDITORIAUX

I.Éditions originales

II.Éditions postérieures

III.Établissement du texte

OBSERVATIONS

I.Le sujet

II.Le thème de l’amour

III.Les thèmes du transvestisme, de l’homosexualité etde la transsexualité

IV. Les trois unités

V.Benserade, poète

VI. Benserade, auteur de La Pucelle d’Orléans

VII. Benserade, dramaturge, vu par les critiques

LA CLÉOPÂTRE

LA MORT D’ACHILLE, ET LA DISPUTE DE SES ARMES

GUSTAPHE OU L’HEUREUSE AMBITION

IPHIS ET IANTE

MÉLÉAGRE

LA PUCELLE D’ORLÉANS

BIBLIOGRAPHIE

I. Ouvrages antiques

II. OEuvres de Benserade

III. Textes du XVIIe siècle

IV. Ouvrages postérieurs à 1700

V. Outils de travail

INDEX DES NOMS CITÉS



Dr Bernard Bourque is an Adjunct Senior Lecturer in French at the University of New England (Australia). He holds the following degrees: BA (Honours), BEd, PhD.

