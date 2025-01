Manifeste toujours incertain

Frédéric Pajak consacre le dixième volume de son Manifeste incertain (toujours aux éditions Noir sur blanc) à Malcolm Lowry, Alberto Giacometti, sous le titre Les étrangers : tous deux ont quitté très jeunes leur pays, et y sont revenus longtemps plus tard, pour y mourir. Originaire d'Angleterre, Malcolm Lowry s'est exilé au Canada, sur la côte du Pacifique. Il a séjourné à deux reprises au Mexique, pays de son chef-d'œuvre, Sous le volcan, et pays de ses grandes beuveries au mescal. Alberto Giacometti, lui, venu d'une vallée reculée de la Suisse orientale, s'est installé à Paris — mais sa carrière a réellement débuté à New York. Deux étrangers, donc, qui ont transporté sur leur dos un lopin de leur terre natale, ou du moins leur tempérament et certaines de leurs us et coutumes héritées de leur jeunesse. Ce dixième Manifeste incertain s'attache à raconter ce que fut leur destin — les années de vaches maigres, la vie quotidienne, les doutes, les espoirs, les rencontres décisives, la consécration de leur vivant. Ces évocations biographiques sont entremêlées de notes de voyage, de souvenirs et de considérations diverses, notamment sur les "faux amis". Près de deux cents dessins répondent à ce récit protéiforme, en une rêverie singulière.