Hommage à Jacques Réda par la Société des Lecteurs de Francis Ponge

Zigzag en deux-roues dans le bois de pins. Jacques Réda (1929-2024), lecteur de Francis Ponge.

Jacques Réda (1929-2024) laisse une vaste oeuvre poétique et critique, qui témoigne de son attachement à l'idée de poésie, et aux questions qui s'y rapportent, également de sa curiosité inlassable et de la diversité de ses lectures.

L'œuvre de Francis Ponge a joué un rôle important pour lui, avec celles de Baudelaire, de Rimbaud, de Mallarmé, de Valéry, de Cingria, de Follain, de Claudel, et de bien d'autres...

La Société des Lecteurs de Francis Ponge lui rend hommage dans la rubrique « Les Grands Lecteurs » de son site :

http://francisponge-slfp.ens-lyon.fr/?Zigzag-en-deux-roues-dans-le-bois

