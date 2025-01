Notre bestiaire contemporain

Il y a bien longtemps que nous ne percevons plus, dans les forêts, montagnes et lacs, la présence de ces entités du merveilleux que sont les fées, les gnomes, les hommes des bois ou les esprits divers. Ces créatures s’en sont progressivement retirées. Faut-il pour autant en conclure à un désenchantement ? Dans Persistance du merveilleux. Le petit peuple de nos machines (Premier Parallèle), Nicolas Nova montre que nous passons en réalité notre temps à interagir avec tout un bestiaire d’entités méconnues et plus ou moins bienveillantes, notamment dans notre environnement numérique. Pensons aux trolls perturbant les échanges en ligne, aux "daemons", ces petits programmes qui font tourner nos systèmes d’exploitation, aux créatures de jeux vidéo ou à ces nouveaux monstres que sont les intelligences artificielles. Sans parler des cas plus évidents de rumeurs de fantômes qui hantent les machines. Ce petit peuple habite nos ordinateurs et nos téléphones. Il forme notre mythologie moderne.